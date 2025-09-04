Trump zaradi carin na vrhovno sodišče

Ameriško pritožbeno sodišče je prejšnji teden v tesnem glasovanju s sedmimi glasovi proti štirimi razsodilo, da Trump nima pooblastil za uvedbo t. i. vzajemnih in nekaterih drugih carin v skladu z zakonom o izrednih razmerah. Trumpova vlada pa se je zdaj pritožila na vrhovno sodišče.

Administracija Donalda Trumpa sodnike vrhovnega sodišča poziva, naj hitro posredujejo in odločijo, da ima predsednik pooblastilo za uvedbo uvoznih carin za tuje države, poroča britanski BBC.

Trump je za uvedbo obsežnih vzajemnih carin v začetku aprila izkoristil zakon o predsednikovih mednarodnih posebnih gospodarskih pooblastilih iz leta 1977 s trditvijo, da veliki zunanjetrgovinski primanjkljaji za ZDA pomenijo izredne razmere.

Odločitev pritožbenega sodišča, ki naj bi sicer v veljavo stopila šele 14. oktobra, se nanaša na 10-odstotne vzajemne carine, ki jih je Trump uvedel za večino držav sveta, zadeva pa tudi carine na uvoz iz Kitajske, Kanade in Mehike. Ne zajema pa denimo carin na uvoz jekla in aluminija, ki so bile uvedene na podlagi drugega predsedniškega pooblastila.

Trump je že pred v sredo vloženo pritožbo napovedal, da namerava vlada izpodbijati odločitev pred vrhovnim sodiščem, saj da bi odprava carin pomenila "popolno katastrofo" za ZDA.