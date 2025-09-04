Svetli način
Tujina

Trump zaradi carin na vrhovno sodišče

Washington, 04. 09. 2025 08.07 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , L.M.
Administracija Donalda Trumpa je vložila pritožbo na vrhovno sodišče ZDA, da bi razveljavili odločitev pritožbenega sodišča, ki je večino Trumpovih carin razglasilo za nezakonite. Sodišče je menilo, da predsednik nima pooblastil za uvedbo teh carin. Vlada poudarja pomen teh pooblastil za državo.

Administracija Donalda Trumpa sodnike vrhovnega sodišča poziva, naj hitro posredujejo in odločijo, da ima predsednik pooblastilo za uvedbo uvoznih carin za tuje države, poroča britanski BBC.

Ameriško pritožbeno sodišče je prejšnji teden v tesnem glasovanju s sedmimi glasovi proti štirimi razsodilo, da Trump nima pooblastil za uvedbo t. i. vzajemnih in nekaterih drugih carin v skladu z zakonom o izrednih razmerah. Trumpova vlada pa se je zdaj pritožila na vrhovno sodišče.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Profimedia

Trump je za uvedbo obsežnih vzajemnih carin v začetku aprila izkoristil zakon o predsednikovih mednarodnih posebnih gospodarskih pooblastilih iz leta 1977 s trditvijo, da veliki zunanjetrgovinski primanjkljaji za ZDA pomenijo izredne razmere.

Odločitev pritožbenega sodišča, ki naj bi sicer v veljavo stopila šele 14. oktobra, se nanaša na 10-odstotne vzajemne carine, ki jih je Trump uvedel za večino držav sveta, zadeva pa tudi carine na uvoz iz Kitajske, Kanade in Mehike. Ne zajema pa denimo carin na uvoz jekla in aluminija, ki so bile uvedene na podlagi drugega predsedniškega pooblastila.

Trump je že pred v sredo vloženo pritožbo napovedal, da namerava vlada izpodbijati odločitev pred vrhovnim sodiščem, saj da bi odprava carin pomenila "popolno katastrofo" za ZDA.

Donald Trump carine ZDA vrhovno sodišče
Desno
04. 09. 2025 09.39
Amerika je na kolenih. Se zadnji izdihlajo trumpa... Konec je vse bližje. Sami so si izkopali luknjo
ODGOVORI
0 0
lokson
04. 09. 2025 09.36
Teli sodniki?'''' mah, kaj bi govoril. Gre samo za izključno čisto pariranje in nič drugega.
ODGOVORI
0 0
r.h.
04. 09. 2025 09.35
Trotl nima pojma kaj dela.
ODGOVORI
0 0
BBcc
04. 09. 2025 09.34
Še dobro, da so sodišča v Ameriki taka kot so.
ODGOVORI
0 0
plejadanka
04. 09. 2025 09.20
+1
A lahko se kaj o tem,kaj je razkrila Tulsi Gabbard?!,😎
ODGOVORI
1 0
BUONcaffee
04. 09. 2025 09.14
+2
Od kar je Trump predsednik ZDA ta velika "super sila" zgublja prijatelje in zaveznike. Indija se po novem tudi distancira. EU in ostali pa ji sledojo.
ODGOVORI
3 1
sinjebradec
04. 09. 2025 09.18
+3
indija ni NIKOLI simpatizirala z kavbojici!
ODGOVORI
3 0
Desno
04. 09. 2025 09.39
Trump bo zabil se zadnji žebelj v lastno krsto....
ODGOVORI
0 0
Wolfman
04. 09. 2025 09.11
+3
Bogi je postal! Sam se bi laže, da ima ta trenutek najboljšo vlado v zgodovini ZDA! Indija mu je dala po pesi, tole prijatelsko in zavezniško druženje Putina in Šija ga je pazagotov zacahnalo! Misli, da je dONALD trump tudi zbolel in prekriva neko resno bolezen!
ODGOVORI
4 1
sinjebradec
04. 09. 2025 09.12
+2
se je ž rodil z boleznijo!
ODGOVORI
2 0
Leonardo R
04. 09. 2025 09.24
+1
Glede notranje politike ima res najboljso. Transi ne smejo biti vec v sportu. zastave se ne sme pozigat. Kriminal je padel kjer je napotil vojsko. Ilegalce tera ven iz drzave...se malo pa se bom preselil tja. Vi pa imejte ta Islem tu v Eu.
ODGOVORI
3 2
BUONcaffee
04. 09. 2025 09.05
-1
Te carine kot jih Trump uvaja smo imeli v SFRJ, starejši tu se boste spomnoli. Isti sistem kateri se je izkazal za zelo slab. Oa kje je bil druže Trump, jugo tovariši ga bi bili zelo veseli.
ODGOVORI
0 1
sinjebradec
04. 09. 2025 09.09
-1
zlo neumna primerjava!
ODGOVORI
1 2
BUONcaffee
04. 09. 2025 09.00
-6
He, he, he,...Trumpa bodo odstavili kot so ga v njegovem prvem mandatu. Zgodba se bo ponovila. A se spomnite, ko so ga policaji vlekli iz Bele Hiše. Tip ni realen, sposoben in izobražen za delo predsednika ZDA. Simpatije gor ali dol, politika ni cirkus.
ODGOVORI
1 7
MathewM
04. 09. 2025 09.08
+3
Da so ga policaji vlekli iz Bele Hiše? Lahko kaj več poveš o tem, ker se mi dozdeva, da se je to zgodilo le v tvoji glavi.
ODGOVORI
3 0
Bagzii
04. 09. 2025 09.09
+3
Nihče ga ni odstavil.
ODGOVORI
3 0
sinjebradec
04. 09. 2025 09.10
+1
demenca?
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
04. 09. 2025 08.56
Loobi Jezoos.
ODGOVORI
0 0
kivzfccz
04. 09. 2025 08.49
+0
Lahko so ponosni,kakšnega predsednika so izvolili. Živel sem v veliki zmoti,ker sem mislil,da slabšega od Goloba ni.
ODGOVORI
2 2
