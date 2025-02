Trump s sankcijami proti ICC, ki zahteva aretacijo 'tesnega zaveznika'

Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz o sankcioniranju Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Sodišče je obtožil, da zoper Ameriko in "njihovega tesnega zaveznika" Izrael izvaja "nelegitimna in neutemeljena dejanja". Ukrep za uradnike, ki preiskujejo, aretirajo, pridržijo ali sodno preganjajo Američane in zaveznike iz držav, ki niso članice Rimskega statuta o ustanovitvi ICC, ter njihove družine predvideva finančne in vizumske omejitve.

OGLAS

Preiskave in druge postopke proti Američanom in zaveznikom je ameriški predsednik Donald Trump opredelil, kot grožnjo nacionalni varnosti ZDA in izrazil pričakovanje, da zaveznice ZDA pri tem ne bodo sodelovale z ICC. Tožilec ICC Karim Khan je novembra lani izdal nalog za aretacijo vojaškega poveljnika palestinskega gibanja Hamas Mohameda Deifa, hkrati pa tudi za izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta.

Benjamin Netanjahu in Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Trump v svojem izvršnem ukazu to posebej omenja kot razlog za uvedbo sankcij, ki predvidevajo prepoved vstopa v ZDA in zamrznitev premoženja za uradnike ICC, ki so sodelovali pri "nezakonitih in neutemeljenih ukrepih proti Ameriki in tesnemu zavezniku Izraelu" ter tudi za družinske člane uradnikov ICC. Zgolj darilo za Netanjahuja? Kljub dolgim navedbam o krivičnem preganjanju Američanov s strani ICC in sklicevanju na nacionalno varnost ZDA, pa analitiki Trumpov ukaz vidijo predvsem kot darilo Netanjahuju, ki ga je pred dnevi obiskal v Beli hiši. Trump je leta 2020 v svojem prvem mandatu uvedel podobne sankcije proti tedanji tožilki ICC Fatou Bensouda zaradi preiskave domnevnih vojnih zločinov ameriških vojakov v Afganistanu. Trumpov naslednik na položaju predsednika Joe Biden je sicer sankcije leta 2021 odpravil, Khan, ki je nasledil Bensouda, pa je prenehal s preiskavo ameriških vojakov in se osredotočil na preiskave zločinov talibanov.