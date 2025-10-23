Trump s sankcijami zoper dve ruski naftni družbi

Uvedel je sankcije proti družbama Rosneft in Lukoil, jih označil za izjemne, obenem pa izrazil upanje, da bodo kratkotrajne. Sankcije vključujejo zamrznitev vseh sredstev podjetij v ZDA, hkrati pa vsem ameriškim družbam prepovedujejo poslovanje z obema podjetjema.

"Vsakič, ko se pogovarjam z Vladimirjem, imamo dobre pogovore, vendar ne vodijo nikamor," je po treh letih in pol vojne v Ukrajini ugotovil Trump, ki je v sredo v Beli hiši sprejel generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja .

Donald Trump je več mesecev odlašal z včerajšnjo uvedbo sankcij proti Rusiji, vendar je njegova potrpežljivost po propadu načrtov za novo vrhunsko srečanje s Putinom v Budimpešti kot kaže popustila.

"Glede na to, da predsednik Putin noče končati te nesmiselne vojne, ministrstvo za finance sankcionira dve največji ruski naftni družbi, ki financirata vojni stroj Kremlja," je na televiziji Fox News izjavil tudi ameriški minister za finance Scott Bessent in dodal, da gre za ene največjih sankcij proti Rusiji.

"Predsednik Putin ni pristopil k pogajanjem na iskren in odkrit način, kot smo upali," je dejal Bessent in dodal, da je Trump razočaran.

Trump je prejšnji teden napovedal nov vrh s Putinom in sicer v Budimpešti, vendar ga je odpovedal, ker se mu je zazdelo, da gre za izgubo časa. Pred tem se je v Beli hiši za zaprtimi vrati ponovno sprl z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu razlagal, da Rusija v vojni zmaguje, so poročali ameriški mediji.

Trump je na srečanju z Ruttejem med drugim spet napadel Španijo, ki, da ni timski igralec, ker ne namenja dovolj denarja za obrambo. Izrazil je prepričanje, da bo Rutte Španijo uspel prepričati, da za obrambo nameni pet odstotkov svojega BDP-ja, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Nove sankcije proti Rusiji je uvedla tudi EU, poroča AFP. EU je prepoved uvoza utekočinjenega zemeljskega plina iz Rusije prestavila že na začetek leta 2027, na črno listo je uvrstila več kot 100 tankerjev in uvedla nadzor nad potovanji ruskih diplomatov, ki jih sumijo vohunjenja, poroča AFP.