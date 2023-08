Trump se bo predal v zaporu, kjer so moškega 'pojedle' žuželke

Pred Združenimi državami Amerike je zgodovinski dogodek. Prvič bodo namreč vklenili nekdanjega predsednika države. Donald Trump se bo oblastem predal v zloglasnem zaporu, znanem predvsem po nasilju in katastrofalnih bivanjskih pogojih. Spomladi naj bi tam eden od zapornikov umrl, ker so ga pojedli ščurki.

Na sosednji celini napeto čakajo na zgodovinsko aretacijo nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Nekdanji voditelj države, ki se je v zagati med drugim znašel zaradi 'privatizacije' zaupnih dokumentov – na njegovem domu v Mar a Lagu na Floridi so namreč našli več snopov – se bo zglasil v zaporu Fulton County Jail v Atlanti. Tja naj bi prišel ob pol osmi uri popoldan po lokalnem času. V Sloveniji bodo takrat števci kazali 1:30.

icon-expand Trump se bo predal oblastem FOTO: AP

Za vrati zapora ga, kljub njegovemu položaju in bogastvu, čaka enaka procedura kot vse druge – najprej sprejem, nato pa obtožba. A kljub temu z nekaj prilagoditvami. Najprej se bo moral prebiti čez varnostni pregled. Odpeljali ga bodo v večjo sobo, vzeli njegove prstne odtise, ga fotografirali in zdravstveno pregledali, je povedal odvetnik Michael Harper. Čeprav bo varnostni pregled rutinski, pa verjetno soba (tokrat) ne bo polna drugih obtožencev. Navadno gre za nabito polno območje, je ob tem tudi povedal Harper, ki je čez prijavo v Fulton Countyju pospremil že več zapornikov. Med njimi so bili tako tisti, ki so se v stavbi zglasili zaradi manjših prekrškov, kot tisti, ki so jih bremenile hujše obtožbe.

icon-expand Donald Trump na sodišču FOTO: AP

"Obravnavan bo kot vsi drugi obtoženci," je že v začetku tega meseca zatrdil šerif okrožja Fulton Patrick Labat. V preteklosti sicer nekdanjega predsednika med priporom niso vklenili, prav tako mu ni bilo treba pozirati za zaporniške fotografije. Nekoliko drugače bo tudi z obsodbo, saj navadno zaporniki nanjo v prostorih čakajo tudi po več mesecev, celo let, medtem ko naj bi Trump nanjo čakal manj kot en dan. Potem naj bi prostore lahko zapustil. Sodišče je pred tem njegovo varščino določilo v višini 200.000 dolarjev. V času postopka bodo na območju veljali posebni varnostni pogoji. Prenatrpane celice, polne nasilja A če se vrnemo k zaporu, ki slovi po slabih pogojih, prenatrpanosti, nasilju in ščurkih. Zapor Fulton v Atlanti je prve zapornike sprejel leta 1989. V več sto zaporniških celicah je prostora za 2700 oseb, a so jih tam v letošnjem letu sprejeli že 3200.

icon-expand Trump se bo predal oblastem FOTO: AP

Poleg gneče pa je ustanova znana tudi po nasilju med skupaj stlačenimi zaporniki. Javni tožilec Devin Franklin, ki z zaporom sodeluje že 12 let, poudarja, da naj bi pazniki celo nalašč odpirali vrta celic z namenom, da bi povzročili izgrede. Priprte naj bi celo silili v spore in boje. Tudi drugi odvetniki so povedali, da so med pogostejšimi poškodbami vbodi. Samo prejšnji mesec naj bi tam umrli trije zaporniki, piše AP.

V istem zaporu med ščurki umrl 35-letnik Letošnjo pomlad je tam preminil tudi 35-letni Lashawn Thompson, ki so ga v umazani celici našli prekritega z žuželkami in ščurki. Njegova družina celo zatrjuje, da so ga žuželke in stenice živega pojedle. Odvetnik je v javnost posredoval pretresljive fotografije njegovega trupla in umazane zaporniške celice, v kateri je bival tri mesece.

