Trump se je brez maske vrnil v Belo hišo, čeprav je tam žarišče okužb

PredsednikDonald Trump je ob odhodu iz bolnišnice Walter Reed, kjer se je zadnjih nekaj dni zdravil zaradi okužbe s koronavirusom, znova spravil v obup zdravstvene strokovnjake z obvestilom Američanom, da se jim ni treba bati koronavirusa. Upanje, da ga bo bolezen spametovala kar zadeva odnos do pandemije, ki je v ZDA zahtevala več kot 210.000 življenj, se torej ni uresničilo.

Trump se je vrnil v Belo hišo, kjer okreva prva dama Melania Trump, ki je prav tako okužena, tako kot tudi številni uslužbenci Bele hiše.

Po pristanku s helikopterjem je živahno stopil na stopnice južnega pročelja Bele hiše, snel masko in naznanil svetu, da se počuti dobro. Nato je brez maske vstopil v poslopje, ker so bili uslužbenci prav tako brez mask.

Trumpov zdravnik Sean Conley je prej na novinarski konferenci dejal, da je predsednik še naprej kužen in še ne bo povsem izven nevarnosti še kakšen teden dni. Kljub temu je Trump tvitnil, da se bo kmalu odpravil nazaj na kampanjo pred volitvami 3. novembra.

Conley ni hotel povedati kakšne posledice je covid-19 pustil na predsednikovih pljučih, prav tako ni hotel povedati, kdaj je bil Trumpov test za koronavirus nazadnje negativen.

Ta informacija je ključna za vse, ki so bili v stiku z njim v zadnjem tednu dni in potem za vse, ki so bili v stiku z ljudmi, ki so bili v stiku s Trumpom.