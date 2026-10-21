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Trump se je nagnil k poljubu, Melania pa obrnila glavo

Washington, 21. 10. 2026 09.06 pred 38 minutami 2 min branja 4

Avtor:
N.V.
Melania in Donald Trump

Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu je uspelo slovesnost ob predstavitvi najnovejše politične pobude Melanie Trump spremeniti v neprijeten trenutek. Najprej, ko je ob podpisovanju podvomil o pomembnosti njenega podpisa, nato pa še, ko jo je poskušal poljubiti.

Zakonca Trump sta v Beli hiši na pobudo prve dame podpisala dokument za izboljšanje zdravja žensk.

In prav pri podpisu se je zgodil neprijeten trenutek. Potem ko je Trump prvi podpisal izvršni ukaz, je svoj kemični svinčnik podal še Melaniji in jo prosil, naj se podpiše še sama. Vmes pa je zbranim dejal: "Ne vem, ali njen podpis sploh kaj pomeni."

Njegova pripomba je pri nekaterih gostih sprožila neprijeten smeh, Melania pa se je vljudno nasmehnila in odgovorila: "Tvoj je najpomembnejši."

Kot pišejo ameriški mediji, je šlo za precej omalovažujoč trenutek, zlasti glede na trud, ki ga je Melania vložila v uresničitev pobude.

Moža je namreč spodbujala k ukrepanju na področju zdravja žensk ter organizirala delovna srečanja z zdravniki, zveznimi zdravstvenimi uradniki in drugimi strokovnjaki, ki so pomagali oblikovati načrt. V Beli hiši je predstavila svojo vizijo "novega standarda za zdravje žensk v Ameriki". Poudarila je potrebo po posodobitvi zdravstvene oskrbe, odpravljanju vrzeli v raziskavah in pospešitvi odkrivanja novih načinov zdravljenja ter zdravil.

"Prejšnje generacije so se borile za pravice žensk," je povedala zbranim. "Naša generacija se bo borila za odkritje zdravil, ki bodo ženskam omogočila, da bodo živele zdravo in polno življenje."

Melania Trump
Melania Trump
FOTO: Profimedia

Delovno skupino Bele hiše bo vodila Susie Wiles, katere vloga je bila v zadnjih dneh pod drobnogledom zaradi notranjih razhajanj v Trumpovem krogu. Kennedy mlajši pa bo sodeloval kot vodja ministrstva za zdravje, pod okrilje katerega spada tudi Nacionalni inštitut za zdravje (NIH). Kennedyjeva vloga sicer sproža različne pomisleke, mnogi se sprašujejo, zakaj za to nalogo niso izbrali druge ženske z izkušnjami na področju zdravstva.

No, a kljub neprimerni opazki je Trump kasneje pohvalil svojo ženo za njeno pobudo. A to ni bilo dovolj, da bi mu dovolila, da jo poljubi.

Spodletel poljub

Trump je po uspešnem podpisu želel poljubiti svojo ženo, a ko se je nagnil proti njej, je ta obrnila glavo.

In nerodna izmenjava med ameriškim predsednikom in prvo damo je sprožila nov val spletnih odzivov.

Sledil je še en neroden trenutek, ko je Trump držal ženo za roko in jo potrepljal po hrbtni strani dlani, kar je uporabnikom družbenih omrežij ponudilo novo podrobnost za razpravo.

"To trepljanje po njeni roki je preprosto, preprosto nerodno," je zapisal eden od uporabnikov omrežja X. Drugi so v njuni izmenjavi zaznali napetost, čeprav zgolj nekaj sekund posnetka ne more razkriti, kaj sta imela zakonca v mislih.

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KOMENTARJI4

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janezeki
21. 10. 2026 10.15
Ne enega ne drugega se ni s palico za dotaknit.
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0 0
majsterinegasrat
21. 10. 2026 10.12
Trump je en tak bully po naravi in Melania ga zelo dobro drži na vajetih. V pravem trenutku mu spusti kajlo, da mu ego malo uplahne. Ga pa vsaj ne klofta javno, tako kot Macrona njegova babica.
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+1
1 0
najboljsa24
21. 10. 2026 10.12
jooj...spet dramatiziranje in napihovanje kr nečesa. pa res ni kaj pametnega za napisat?! jaz sama in prepričana sem, da ogromno drugih žensk, ko imajo rdečilo na ustnicah (pa tudi sicer), raje nastavimo lice pri poljubu- pa kaj potem?!
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0 0
AlienTechnology
21. 10. 2026 10.04
bruh
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0 0
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