Trump se je po imigracijski tiradi srečal z Orbanom

Donald Trump je o srečanju z Viktorjem Orbanom izjavil: "Super je bilo preživeti čas z mojim prijateljem," in dodal, da sta hkrati proslavljala Orbanovo aprilsko volilno zmago, pri čemer ga je Trump podprl, poroča Bloomberg .

Sporen govor je imel Orban 23. julija v romunski regiji z veliko madžarsko skupnostjo. Izjavil je, da Madžarska ne sme postati država z "mešanimi rasami". Zatrdil je, da bi se morali evropski narodi svobodno mešati med seboj, vendar da mešanje z neevropskimi narodi ustvarja "rasno mešani svet", ter dodal, da države, kjer se to dogaja, "niso več narodi" .

"Ne vem, kako niste opazili, da je bil govor nacistično blatenje, vredno Josepha Goebbelsa," je v odstopni izjavi zapisala Hegedüs. Goebbels je bil vodja propagandnega ministrstva Adolfa Hitlerja.

Ostro je reagiral tudi romunski zunanji minister, ki je Orbanove pripombe označil kot nesprejemljive. Do Orbanovega govora so bili kritični tudi pri zvezi madžarskih judovskih skupnosti. Njihov vodja je dejal, da je izjava "v nasprotju s prakso, ki zagotavlja varnost judovskih skupnosti", in predlagal srečanje z madžarskim voditeljem.

Orbanov predstavnik za stike z mediji pa je zatrdil, da so mediji napačno predstavili Orbanove pripombe, o glavnih točkah govora pa molčali, o čemer smo takrat prav tako poročali.