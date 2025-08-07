Trump se je pripravljen srečati s Putinom in Zelenskim

Trump je v sredo na svojem družbenem omrežju zatrdil, da je njegov posebni odposlanec Steve Witkoff na zelo produktivnih pogovorih z Vladimirjem Putinom dosegel velik napredek, ni pa šel v podrobnosti.

Donald Trump je pozneje tudi sam novinarjem potrdil, da obstaja dobra možnost, da se bo srečanje kmalu zgodilo, poroča televizija ABC . Trump je dodal, da ne gre za nobeno prelomnico, saj že dolgo časa pripravljajo srečanje s Putinom.

"Kot je predsednik Trump povedal že prej na Truth Social, je bil na srečanju posebnega odposlanca Steva Witkoffa s predsednikom Putinom dosežen velik napredek. Rusi so izrazili željo po srečanju s Trumpom in predsednik je odprt za srečanje tako s predsednikom Putinom kot predsednikom Zelenskim," je povedala Leavitt in dodala, da si predsednik Trump želi konca vojne.

Trump je v sredo govoril po telefonu tudi z nekaterimi evropskimi voditelji in jim povedal, da načrtuje skorajšnje srečanje s Putinom za pogovor o premirju v Ukrajini, poroča televizija NBC, ki se sklicuje na neimenovanega evropskega uradnika.

Nato je hkrati govoril z britanskim premierjem Keirom Starmerjem, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzom in generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem, poroča NBC.

Natančnega datuma srečanja Trumpa in Putina še ni, vendar bi se to lahko zgodilo že prihodnji teden, je za NBC povedal neimenovani ameriški državni uradnik, ki pa je dodal pogoj – Trump se bo srečal s Putinom, če se bo ruski predsednik srečal z Volodimirjem Zelenskim.

Witkoff je v sredo seznanil Trumpa o svojih pogovorih v Moskvi in mu prenesel, da bi se Putin rad srečal. Trump naj bi odvrnil, da je odprt za to možnost, ampak si želi, da bi se Putin srečal tudi z Zelenskim, je dejal neimenovani uradnik.

Ni zanesljivo ali se bo Putin pripravljen srečati z ukrajinskim kolegom, vendar pa je uradnik potrdil, da že razmišljajo o možnih lokacijah srečanja med Trumpom in Putinom.

O možnosti srečanja Trumpa s Putinom je prvi poročal New York Times, ki je navedel, da se je Trump pripravljen z Rusom srečati že prihodnji teden, nato pa naj bi želel skupno srečanje treh predsednikov.

Za zdaj sicer velja, da bodo ZDA v petek uvedle višje carine za države, ki trgujejo z Rusijo, je za NBC povedal neimenovani uradnik Bele hiše. Trump je s tem zagrozil, če do petka ne bo premirja v Ukrajini. V sredo je carine na izvoz Indije v ZDA povišal na 50 odstotkov, ker ta država kupuje rusko nafto.