Tujina

Trump se je razglasil za začasnega predsednika Venezuele

Washington, 12. 01. 2026 11.15 pred 1 uro 2 min branja 152

Avtor:
M.S.
Donald Trump je objavil fotomontažo, na kateri piše, da je začasni predsednik Venezuele.

Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenem omrežju Truth Social objavil provokativno fotomontažo, v kateri trdi, da je od januarja 'začasni predsednik' Venezuele. Čeprav vse od vojaške operacije Trump vztraja, da ZDA vodijo Venezuelo, je po aretaciji predsednika Nicolasa Madura vajeti države začasno prevzela Delcy Rodriguez. Tudi njej je Trump že zagrozil z ukrepi, če ne bo poslušna.

Donald Trump je objavil posnetek zaslona spletne enciklopedije Wikipedia in si poleg uradnega naziva predsednika ZDA samovoljno še pripisal vlogo začasnega predsednika Venezuele. Njegova provokativna objava je seveda fotomontaža, saj tega naziva nima. Kljub temu da gre za lažno fotografijo, jo je v sedmih urah na družbenem omrežju Truth Social 'všečkalo' več kot 20.000 ljudi, delilo pa več kot 5000.

Po 3. januarju, ko so Američani izvedli bliskovito vojaško operacijo v Venezueli in zajeli tamkajšnjega predsednika Nicolasa Madura, je Trump že večkrat izpostavil, da državi zdaj 'vladajo' ZDA. V realnosti je sicer na oblasti še vedno prejšnji režim, le da je vajeti države zdaj začasno prevzela Delcy Rodriguez. Slednji je Trump že zagrozil z ukrepi, če ne bo upoštevala njegovih zahtev, Rodriguezova pa je izrazila pripravljenost za sodelovanje z ZDA.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Trump je v zadnjih dneh javno izpostavljal uspeh operacije, po njegovih besedah pa je Venezuela spet "varna in bogata". A v tej južnoameriški državi po odstavitvi predsednika vlada negotovost.

Če je bil glavni razlog za vojaško posredovanje sprva 'narkoterorizem', se Trump zdaj osredotoča predvsem na venezuelsko nafto.

Donald Trump je objavil fotomontažo, na kateri piše, da je začasni predsednik Venezuele.
Donald Trump je objavil fotomontažo, na kateri piše, da je začasni predsednik Venezuele.
FOTO: Truth Social

Nedavno je Bela hiša sklicala sestanek z direktorji vodilnih naftnih družb, na katerem je Trump zahteval vsaj 100 milijard dolarjev investicij v naftno industrijo v Venezueli, je poročal BBC. A navdušenja ni bilo. Direktorji največjih ameriških naftnih družb so se strinjali, da Venezuela sicer ima potencial, a da bodo potrebne znatne spremembe, da bi vanjo investirali.

Izvršni direktor Exxona, Darren Woods, je izpostavil: "Tam so nam dvakrat zasegli premoženje, zato si lahko predstavljate, da bi tretji ponovni vstop zahteval precejšnje spremembe glede na to, kar smo videli v preteklosti in kakšno je trenutno stanje. Danes je tam nemogoče investirati."

Trump je na sestanku poudaril, da bodo ZDA odločale, katera podjetja bodo lahko delovala v Venezueli.

"Ukvarjate se neposredno z nami. Sploh ne sodelujete z Venezuelo. Nočemo, da bi se vi ukvarjali z Venezuelo," je še dodal.

venezuela donald trump

KOMENTARJI152

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Na pol ovca
12. 01. 2026 12.25
Men je faca se ne pretvarja kot predhodniki, je tudi predsednik EU sam EU ovcam ni še potegnilo po 70 oz 30 letih odvisno kater del EU gledamo ..... mimogrede predsednik ZDA je Melekovsky no bolj poznan po spremenjenem priimku Netanyahu
Odgovori
0 0
Sredinc
12. 01. 2026 12.25
če ti v glavi špila ti pač more vredi špilat da ti glih nea zastojn 😁
Odgovori
0 0
klop12
12. 01. 2026 12.23
vse cirkuške trike sprobava, sam da se pozabi na njegovo pedofilsko preteklost
Odgovori
+1
1 0
FrankCostello
12. 01. 2026 12.23
Komediant!
Odgovori
+1
1 0
Artechh
12. 01. 2026 12.22
Vi se rajši s kriminalom "protestnikov" ubadajte da nu spet kdo umru potem pa vsi drugi krivi
Odgovori
0 0
totnhem
12. 01. 2026 12.20
Kolk mi je znano bo zdaj poklical Kučana pa Jankoviča začasna predsednika Venezuele.
Odgovori
+1
1 0
Jezna lepookica
12. 01. 2026 12.20
Donald s temi bedastimi dejanji preusmerja pozornost stran od pedofilije na Epsteinovem otoku.
Odgovori
+3
4 1
Oliguma
12. 01. 2026 12.20
A v sloveniji ga pa ne zanima , da bi koga odpeljal...jih v naprej pripravimo..za ene 5 letal...
Odgovori
+2
2 0
Firbec28
12. 01. 2026 12.20
Mislim da je čas da gremo z kolesi protestirat 😀😀😀😅
Odgovori
+1
1 0
Zgaga Ukrajini
12. 01. 2026 12.20
Ma kaj res naivneži mislite, da to kar en Trump vse zamišlja in počne sam?
Odgovori
+1
2 1
lokson
12. 01. 2026 12.20
Tim Walz, kateri sedaj hujska ljudi v Minnesoti, se je topil kot sladkorček ob govoru Obame, ko je obljubljal izgon vseh ilegalnih migrantov, kateri uničujejo ameriški standard. ICE pod Obamo, je bil 3x hujši, pa ni bilo nikjer modrobučne aktivistične scene, da se dere po mestih. Večina teh, kateri danes protestirajo, so plačani iz strani demokratskih donatorjev in to nihče več niti ne skriva. Sled denarju, bo pripeljala do teh, kateri v ozadju vlečejo niti. Ta to, bodo tudi odgovarjali. 90% teh protestnikov sploh nima pojma, da je režim od Obame izgnal več kot 3 milijone ljudi. Tukaj, pa te nore feministične usekanke počno štalo povsod.
Odgovori
+2
2 0
kovanec
12. 01. 2026 12.19
Živeli socialisti in levičarji Slovenije, dovolj nam je fašizma.
Odgovori
+0
1 1
Eli Copter
12. 01. 2026 12.18
Obsojeni kriminalec, lažnivec, ruski plačanec, prijatelj obsojen pedofilije.. gre lahko še na slabše? Aja, ravnokar so vložili na sodišče obtožnico proti Jeromu Powellu..(vir:BBC)
Odgovori
+1
2 1
Dobruška vas -Đžema
12. 01. 2026 12.16
Zdaj mora Zlatan narediti pesem v roku 24 ur in izvati Čaleta Saleta.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
12. 01. 2026 12.15
ŽIVEL TRUMP ! Bog naj te živi, seveda takoj za Janšo !!! ki je svoje življenje posvetil borbi za rešitev naroda pred balkansko samooklicano komunistično hohštaplerijo.. -- in predsenik Trump, ki rešil narod Venezuele pred mafijsko tiranijo .. . ..
Odgovori
-2
5 7
Fluxx
12. 01. 2026 12.20
Dej no Mahnić, a nimaš zdele drugega dela?
Odgovori
0 0
Žabec
12. 01. 2026 12.14
Če kaj, potem bi ga morali razrešiti kot predsednika ZDA. Zaradi neuravnovešenosti. Tip je bolan do konca!
Odgovori
+4
7 3
Rožle Patriot
12. 01. 2026 12.17
--- so vašega LJ Ćarapana že razrešili funkcije župana? -- - Kandidat za predsednika Srbije .. !!!
Odgovori
+0
2 2
kovanec
12. 01. 2026 12.21
Slava Rusiji, slava Putinu.
Odgovori
-1
0 1
Marcoma
12. 01. 2026 12.14
:))))))))))))))))))))))
Odgovori
0 0
Dobruška vas -Đžema
12. 01. 2026 12.14
Tukaj bi moral ukrepati Kordiš in stranka mi socialci.
Odgovori
-1
1 2
