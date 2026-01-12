Trump se je razglasil za začasnega predsednika Venezuele

Donald Trump je objavil posnetek zaslona spletne enciklopedije Wikipedia in si poleg uradnega naziva predsednika ZDA samovoljno še pripisal vlogo začasnega predsednika Venezuele. Njegova provokativna objava je seveda fotomontaža, saj tega naziva nima. Kljub temu da gre za lažno fotografijo, jo je v sedmih urah na družbenem omrežju Truth Social 'všečkalo' več kot 20.000 ljudi, delilo pa več kot 5000. Po 3. januarju, ko so Američani izvedli bliskovito vojaško operacijo v Venezueli in zajeli tamkajšnjega predsednika Nicolasa Madura, je Trump že večkrat izpostavil, da državi zdaj 'vladajo' ZDA. V realnosti je sicer na oblasti še vedno prejšnji režim, le da je vajeti države zdaj začasno prevzela Delcy Rodriguez. Slednji je Trump že zagrozil z ukrepi, če ne bo upoštevala njegovih zahtev, Rodriguezova pa je izrazila pripravljenost za sodelovanje z ZDA.

Donald Trump FOTO: Profimedia

Trump je v zadnjih dneh javno izpostavljal uspeh operacije, po njegovih besedah pa je Venezuela spet "varna in bogata". A v tej južnoameriški državi po odstavitvi predsednika vlada negotovost. Če je bil glavni razlog za vojaško posredovanje sprva 'narkoterorizem', se Trump zdaj osredotoča predvsem na venezuelsko nafto.

Donald Trump je objavil fotomontažo, na kateri piše, da je začasni predsednik Venezuele. FOTO: Truth Social