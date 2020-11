Trump se je vdal, Janša v ZDA primer za zgrešeno stavo državnika

Bidnov štab je zdaj dobil dostop do več kot sedem milijonov dolarjev (okoli 6 milijonov evrov) zveznih sredstev in drugih virov za pripravo na vodenje države, njegovi svetovalci pa so dobili pooblastila za usklajevanje z uradniki Trumpove vlade. Med temi mnogi vse do večerne objave na Twitterju niso vedeli za zasuk, ki bo precej razelektril politično krizo v ZDA.

" Naš primer je trden, nadaljevali bomo boj in, verjamem, prevladali. Vseeno pa v dobro države upravi za splošne storitve priporočam, da naredi vse potrebno za začetne postopke, " je nekoliko zamegljeno dal vedeti, da se je vdal stopnjevanju pritiskov znotraj republikanskih vrst, naj preneha vso državo imeti za talca. Vodja uprave za splošne storitve Emily Murphy , ki je bila dneve strelovod napadov iz demokratskih vrst, da preprečuje demokratičen prenos oblasti, je tako včeraj Bidna označila za izvoljenega predsednika. V pismu demokratu je zapisala, da s priznanjem njegove zmage ni odlašala zaradi osebnih ali političnih pritiskov, pač pa zaradi nedokončanega štetja glasovnic in pritožb na razglašene rezultate.

Začetek zamenjave oblasti je vrgel posebno luč na sicer v ZDA neopaznega predsednika slovenske vlade, saj je Janez Janša postal vodilni primer v časnikih, ki pišejo o zgrešeni stavi peščice evropskih državnikov na Trumpa. Tudi konservativni Wall Street Journal opozarja, da bo Bidnova vlada kritična do populističnih voditeljev iz vzhodne Evrope, in pri tem izpostavlja Slovenca. " Dan po predsedniških volitvah, 3. novembra, je slovenski desničarski premier Janez Janša postal prvi – in edini – svetovni voditelj, ki je javno razglasil zmago Donalda Trumpa. Od takrat ima polne roke dela z razširjanjem nepotrjenih teorij o domnevnih volilnih prevarah, " časnik, ki ga berejo na ameriški desnici, začenja članek o težavah vzhodnoevropskih populistov.

O obtožbah o volilnih prevarah sta začela dvomiti celo večerni zvezdnik konservativne televizije Fox News Tucker Carlson in še bolj skrajno konservativni radijski zvezdnik Rush Limbaugh . " Ko izgubiš celo Limbaugha in Tuckerja... " se je težavam Trumpa za časnik Politico posmehnil neimenovani republikanski uradnik. Predsednikove svetovalce je skrbelo, da ta z odlašanjem močno škoduje svoji zapuščini, hkrati je Biden lahko ves čas poudarjal, kakšne težave ima zaradi skvazenega postopka za prenos oblasti. V štabu demokrata tudi ob dobri novici niso pozabili ošvrkniti poraženega republikanca, Bidnov vodja postopkov v prehodnem obdobju Yohannes Abraham je med drugim izjavil, da bodo prihodnje dni izrabili za " jasno razumevanje prizadevanj Trumpove vlada za ošibitev vladnih agencij ".

Po neuradnih informacijah iz Bele hiše so praktično vsi okoli Trumpa pritiskali na predsednika, naj vsaj dovoli začetek prenosa oblasti, če že ne prizna poraza. Edini proti takšni odločitvi naj bi bil predsednikov odvetnik Rudy Giuliani , toda po vrsti sodnih porazov, še posebej pa po ostri kritiki sodnika iz Pensilvanije, je očitno izgubil vpliv na Trumpa. Hkrati so se stopnjevali pozivi iz vrst senatorjev desnice, naj odobri začetek prenosa oblasti, samo včeraj so se javno oglasili Lamar Alexander iz Tennesseeja, Shelley Moore Capito iz Zahodne Virginije in Rob Portman iz Ohia.

V WSJ menijo, da bo zamenjava v Beli hiši oslabila položaj Poljske in Madžarske pri sporu z večino ostalih članic EU, saj bosta izgubili zaslombo iz ZDA. Več nekdanjih uradnikov in svetovalcev, ki so sodelovali z Bidnom v času njegovega podpredsedovanja ZDA, je prepričanih, da bo nova vlada ostro zasukala politiko in v Evropi nastopila veliko bolj odločno. "Trdno sem prepričan, da bo izvoljeni predsednik znova uveljavil naše skupne vrednote, ko gre za demokratične norme in človekove pravice," je dejal demokratski senator Dick Durbin iz Illinoisa. Podobno trdi Ivo Daalder, nekdanji ameriški veleposlanik pri Natu. "Demokratične vrednote in zavezanost spoštovanja načel pravne države bodo presneto temeljne za dobre odnose z Washingtonom," je zelo jasen.

Biden je med kampanjo Madžarsko označil za enega od evropskih "totalitarnih režimov", kar bi lahko pomenilo, da tesne sodelavce tamkajšnjega predsednika vlade Viktorja Orbana čakajo sankcije. Te je pripravila že Trumpova vlada, a jih nato pustila v predalu. Slovenska diplomacija, na čelu z novim veleposlanikom v ZDA Tonetom Kajzerjem, se bo morala spopasti s težavno nalogo, kako novim ameriškim sogovornikom pojasniti oktobrsko oceno Janše, da "bi bil Biden eden najšibkejših predsednikov v zgodovini". Nekateri iz slovenskih diplomatskih krogov skušajo za slovensko javnost popraviti škodo, da takšne stvari ne vplivajo bistveno na odnose med državami. Toda tudi v WSJ so Janšo vprašali, ali ga ne skrbi, da bi njegovo tvitanje lahko poslabšalo odnose med državama v času Bidnovega predsedovanja. Po besedah avtorjev članka so dobili odgovor: "Oprostite, gospod, vaša natančnost me ne prepriča."