Trump se jezi: Avstralci nočejo naše govedine, EU noče naše perutnine

"Želimo vam poslati naše avtomobile. Želimo vam poslati karkoli, vendar ne bomo vzeli ničesar, kar imate," se je Donald Trump posmehoval ameriškim trgovinskim partnericam, medtem ko je pred očmi svojih ministrov napovedal nove carine.

Med drugim se mu zdi nepravično, da Evropska unija ne želi uvažati ameriške perutnine. ZDA so sicer v zadnjem času zabeležile več izbruhov ptičje gripe, zaradi česar so bili kmetje prisiljeni v zakol vsaj 30 milijonov kokoši nesnic, posledično pa so cene jajc skokovito narasle. Ameriški diplomati so se zato obrnili na več evropskih rejcev perutnine in jih prosili za jajca. A evropske države odgovarjajo, da presežkov za izvoz enostavno nimajo.