Trump še naprej izgublja tožbe, Biden z imeni prvih ministrskih kandidatov

Pensilvanski sodnik Matthew Brann je pojasnil, da je bila Trumpova tožba neutemeljena in da gre zgolj za špekulativne obtožbe, za katere nimajo dokazov. Čeprav so poskušali izločiti več milijonov glasovnic, ki so prispele po pošti, je sodnik odločil, da predstavljeni dokazi niso dovolj niti za razveljavitev glasu enega samega volivca. Njegova odločitev Pensilvaniji omogoča, da že v naslednjem tednu potrdijo zmago Joeja Bidna , ki je zbral 80.000 glasov več.

Čeprav Donald Trump vztraja, da ne bo priznal rezultata pravkar končanih ameriških predsedniških volitev, mu za to počasi zmanjkuje pravnih orodij. Še naprej namreč izgublja tožbe, zdaj je že na 30, zavrnilo pa jo je tudi sodišče v Pensilvaniji, kjer je želel razveljaviti milijone glasovnic, ki so jih ljudje oddali po pošti.

Trumpova kampanja se je sodniku zahvalila za hitro odločitev in se je v nedeljo že pritožila na zvezno prizivno sodišče, namerava pa iti vse do vrhovnega. Pravni strokovnjaki ji ne napovedujejo možnosti za uspeh.

Večina republikancev na zvezni ravni sicer še vedno molči, ker stranka Trumpove volivce potrebuje za drugi krog senatnih volitev v Georgii, ki bo 5. januarja. Nekaj jih je sicer javno povedalo, da ni dvoma o zmagovalcu. Med njimi je nekdanji guverner New Jerseyja, predsedniški kandidat in šef Trumpove tranzicije leta 2016 Chris Christie . Ta je Trumpovo odvetniško ekipo pod vodstvom Giulianija imenoval za nacionalno sramoto ter opozoril, da pred kamerami govorijo o prevarah, na sodišču pa si tega ne upajo povedati, ker nimajo dokazov. "Če na sodišču ne podaš dokazov o prevari, potem verjetno te prevare ni," je dejal.

Kljub temu je Trump v nedeljo zjutraj republikancem tvitnil, naj se borijo naprej, sam pa je šel v Virginijo igrat golf. Od volitev še ni odgovoril na niti eno novinarsko vprašanje, kar predstavlja pravi rekord v tišini. Nekateri republikanci so začeli zahtevati, da Trump po vseh ponižanjih na sodiščih prizna poraz in Bidnu omogoči dostop do informacij.

Trumpova odvetniška ekipa počasi razpada, kot sporoča tudi naša dopisnica iz ZDA, je pravnica Sidney Powell trosila tako nore teorije zarote, da so se od nje distancirali. Ostajata tako Rudy Guiliani , ki se od pritiskov kar "topi", in mladenka, ki po Twitterju moške zmerja, da imajo majhne organe.

Med Bidnovimi kandidati je za položaj finančne ministrice predlagana nekdanja predsednica centralne banke Federal Reserve Janet Yellen, naznanil pa bi naj tudi naslednika Miku Pompeu na položaju državnega sekretarja ZDA. Po neuradnih virih naj bi bil to nekdanji namestnik državnega sekretarja ZDA in nekdanji namestnik svetovalke za nacionalno varnost ZDA Anthony Blinken.

Šef kabineta prihodnje Bele hiše Ron Klain je v nedeljo dejal, da bo Bidnova inavguracija skromnejši dogodek, ker se pandemija koronavirusa v ZDA do takrat še ne bo končala in želijo ravnati odgovorno. Klain je kritiziral oviranje tranzicije, saj Biden nima dostopa do preverjanj ozadja ministrskih kandidatov s strani FBI, prav tako nima dostopa do zveznih sredstev, predvidenih za tranzicijo, in do obveščevalnih poročil ali načrtov Trumpove vlade za boj proti koronavirusu.

"Pomanjkanje sodelovanja pri tranziciji je najbolj nepremišljena in neodgovorna stvar, ki jo je Trump naredil na položaju. Volitve so novembra, novi predsednik položaj nastopi januarja in vse se konča, kot bi trenil z očmi. Škoda, ki jo povzroča državi, je velika,"je dejal nekdanji svetovalec Obame David Plouffe.