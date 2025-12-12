Svetli način
Tujina

'Trump se ne bi smel vmešavati v evropsko demokracijo'

Bruselj, 12. 12. 2025 11.08

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je odzvala na nedavne ostre kritike ameriškega predsednika o Evropi. Te so sledile objavi nove ameriške strategije nacionalne varnosti, ki je sprožila nemir in negotovost v Bruslju.

Ursula von der Leyen je izpostavila, da odločitev o vodenju Unije pripada izključno njenim državljanom. "Ko gre za volitve, ni od nas odvisno, kdo bo vodja države, ampak od ljudi te države ... To je suverenost volivcev in to je treba zaščititi," je dejala.

"Nihče drug se ne bi smel vmešavati, o tem ni dvoma," je dodala in neposredno komentirala kontroverzno strategijo ZDA, ki jo je ameriška vlada napovedala prejšnji teden.

Ursula von der Leyen v Evropskem parlamentu
Ursula von der Leyen v Evropskem parlamentu FOTO: AP

V besedilu nove ameriške strategije na drugi strani Atlantika ocenjujejo, da se Evropa v naslednjih 20 letih sooča s "civilizacijskim propadom". Kritizira tudi evropska prizadevanja za zatiranje skrajno desničarskih strank in jih označuje za politično cenzuro. Odkrito govori tudi o "spodbujanju odpora v evropskih državah proti trenutni evropski poti". Von der Leyenova je poudarila, da je EU prav zaradi takšnih groženj predlagala sveženj ukrepov, znanih kot "Ščit demokracije", katerih cilj je okrepiti boj proti tujemu vmešavanju na internetu, zlasti med volitvami.

Čeprav je dejala, da je vedno imela "zelo dobre delovne odnose" z ameriškimi predsedniki, vključno s sedanjim, je predsednica Komisije dejala, da se mora Evropa obrniti navznoter. "V srcu sem prepričana transatlantka. Toda pomembno je, da smo ponosni, da smo Evropska unija, da pogledamo na svoje prednosti in da se spopadamo z izzivi, ki jih imamo," je dejala.

"Seveda se je naš odnos z Združenimi državami spremenil. Zakaj? Ker se spreminjamo. In pomembno je, da se zavedamo, kje je naš položaj, kaj je naša moč. Delamo na tem. Bodimo ponosni na to. Postavimo se za združeno Evropo. To je naša naloga - da se pogledamo in smo ponosni nase," je zaključila predsednica komisije.

Preberi še Napetosti čez Atlantik: Trump Evropi očita cenzuro in izgubo identitete

Odziv Bruslja prihaja, potem ko je ameriški predsednik v intervjuju za Politico Evropo opisal kot "propadajočo" skupino držav, ki jo vodijo "šibki" ljudje. "Mislim, da so šibki," je Donald Trump dejal o evropskih predsednikih in premierjih ter dodal: "Mislim, da ne vedo, kaj storiti. Evropa ne ve, kaj storiti."

trump ursula von der leyen zda demokracija evropa
