Trump še ne priznava poraza, Biden namerava razveljaviti Trumpove ukaze

ZDA bo vrnil tudi v Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), odpravil bo prepoved prihoda v ZDA za državljane določenih muslimanskih držav in zavaroval pred izgonom nezakonite priseljence, ki so prišli v ZDA kot mladoletniki.

Bidnova odprava Trumpove dediščine bo podobno hitra in temeljita, kot je bila Trumpova odprava Obamove dediščine. Z ukrepi, ki zahtevajo zakonodajno pot bo križ, če republikanci ohranijo večino v zveznem senatu, vendar pa bo Biden storil vse, kar lahko stori sam na podlagi ustavnih pooblastil.

Trump še ne namerava priznati poraza

Izid predsedniških volitev v ZDA so že pozdravili številni svetovni voditelji in čestitali Bidnu za zmago, vendar Trump še ne namerava priznati poraza, če sploh. Vztraja, da je le on dobil zakonite glasove volivcev, nasprotnik pa nezakonite, in bo nadaljeval s tožbami po nekaterih ključnih zveznih državah.

Izidi volitev morajo biti potrjeni do 14. decembra, ko se po zveznih državah sestanejo elektorji in glasujejo za zmagovalca. Ustava elektorjev ne zavezuje, da upoštevajo voljo volivcev, in možni so tudi zapleti, ko bi države z republikanskim političnim vodstvom imenovale elektorje, ki volje volivcev ne bi upoštevali.