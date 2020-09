Trump se ne trudi skriti političnega vmešavanja v izdelavo cepiv

Redfield je Trumpa razjezil med govorom, v katerem je bil optimističen, da bo kmalu odobreno in izdelano cepivo. A Redfield je dodal, da je treba dati prednost zdravstvenim delavcem in tistim, ki so najbolj ogroženi. Ko so ga vprašali, kdaj bo cepiva dovolj za splošno javnost, da se bodo ljudje lahko vrnili v način življenja, kakršnega so poznali pred epidemijo koronavirusa, je predstavil nekoliko dolg časovni okvir. "Mislim, da računamo na tretje, konec drugega četrtletja, tretje četrtletje 2021," je dejal.

"Mislim, da ga je sporočilo morda zmedlo," je Trump dejal o Redfieldovem mnenju glede cepiva in dodal, da strokovnjak "ni razumel vprašanja" o maskah – čeprav so bili Redfieldovi odgovori očitno proučeni in skrbno oblikovani.

Trumpu ta časovni načrt ne koristi, saj se mora z volivci soočiti v manj kot sedmih tednih. Tako ni zapravljal časa in predstavil alternativno zgodbo. "Menimo, da lahko začnemo nekje v oktobru," je dejal. "Torej, takoj, ko bo objavljeno, bomo lahko začeli. To bo od sredine oktobra dalje ... Pripravljeni bomo," je dejal in Američanom obljubil cepivo v "največ nekaj mesecih."

Predsednik je brez dokazov in verodostojnosti dodal, da bodo okužbe s covidom-19 do glasovanja Američanov 3. novembra"zelo nizke", in opozoril, da države, ki se bojijo ponovne rasti okužb, zaprte ostajajo samo zato, da bi ga politično prizadele.

Predsednik si je v torek zvečer ponovno prizadeval, da bi diskreditiral nošenje mask, ki dokazano preprečujejo širjenje covida-19 in so še pomembnejše, če ni cepiva, poročaCNN. Redfield je na zaslišanju v sredo dejal:"Lahko bi šel celo tako daleč, da bi rekel, da me ta obrazna maska ​​bolj zagotovo ščiti pred covidom, kot če bi se cepil, saj je imunost lahko tudi 70-odstotna. In če ne dobim imunskega odziva, me cepivo ne bo zaščitilo. Ta maska ​​za obraz me bo."

Trump je kasneje odgovoril: "Kar zadeva maske, upam, da bo cepivo veliko bolj koristno."Čeprav je dejal, da je Redfield vprašanje"napačno razumel", predsednikovi komentarji nakazujejo, da ni bil jasen glede znanosti in učinkovitosti cepiv ter načina delovanja mask.

Trump ni edini državni uradnik, ki nasprotuje omejitvam, ki jih prinaša pandemija

Trumpovo spodkopavanje Redfieldove kredibilnosti se je zgodilo v istem tednu, ko je predsednik zavrnil že nekaj drugih nasvetov zdravstvenih organov. Medtem ko v zahodnih državah divjajo zgodovinsko veliki požari, je izpodbijal tudi znanost o globalnem segrevanju. Toda Trump ni edini državni uradnik, ki nasprotuje omejitvam, ki jih prinaša pandemija.

Generalni državni tožilec William Barrje v sredo v izredni izjavi nasprotoval guvernerjem zveznih držav, ki so z izvršnimi pooblastili uvedli omejitve in zaprli nekatera podjetja, da bi upočasnili širjenje virusa. "Veste, omejitve gibanja, zapovedi, naj ostanemo doma, to je kot hišni pripor. Poleg suženjstva, ko je šlo za drugačen način zadrževanja, je to največji poseg v državljanske svoboščine v ameriški zgodovini,"je dejal med nastopom, ki ga je gostila zasebna, konzervativna šola Hillsdale College v Michiganu.