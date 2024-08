Trump se sprašuje: 'Je Kamala Harris Indijka? Ali je temnopolta?'

Harrisova je le zavrnila njegove pripombe in dejala, da so bile "ista stara predstava razdvajanja in nespoštovanja". "Američani si zaslužijo kaj boljšega," je dejala na srečanju zgodovinskega temnopoltega sorodstva Sigma Gamma Rho v Houstonu. "Zaslužimo si voditelja, ki razume, da nas razlike ne ločujejo temveč so bistveni vir naše moči," je poudarila.

Harisova je namreč prva temnopolta podpredsednica in Američanka azijskega porekla, katere starši so rojeni v Indiji in na Jamajki. Obiskovala je univerzo Howard, zgodovinsko črnsko univerzo in se pridružila pretežno temnopoltemu sestrstvu Alpha Kappa Alpha. Tudi po vstopu v senat leta 2017 je postala članica kongresnega temnopoltega odbora, poroča BBC.