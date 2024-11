Trump se je zahvalil Melanii, pozabil ni niti na tasta in pokojno taščo

Najprej se je novoizvoljeni ameriški predsednik zahvalil svoji ženi. Pohvalil je njeno knjigo in jo označil za najbolje prodajano knjigo v državi. Melania je namreč v knjigi pisala o svojih spominih, o svojem stališču do splava, o trenutku ko je spoznala Donalda Trumpa in o govoricah, da ima njen sin avtizem. Izpustila pa je veliko podrobnosti iz svojega življenja.

Donald Trump z ženo in sinom

Seveda v svojem nagovoru ni pozabil niti na svoje otroke. "Želim se zahvaliti tudi vsej svoji družini, svojim neverjetnim otrokom, ker so to neverjetni otroci, kar sicer vsak starš misli za svojega otroka."

"Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Lara, Jared, Kimberly, Michael, hvala vsem," je dodal.

A presenetljivo je, da Donald ob tem ni pozabil niti na svojega tasta in taščo. "Moj tast Viktor je izjemen in zelo ga pogrešamo, Melanijina mati Amalija, ki jo močno pogrešamo, bi bila zdaj zelo vesela, ko bi stala na tem odru, bila bi zelo ponosna," je poudaril. "Bila je odlična ženska, lepa od znotraj in od zunaj, res odlična ženska."

Seveda pa je znova omenil, da je to "največji politični trenutek vseh časov". "Česa podobnega še ni bilo, naši državi bomo pomagali ozdraveti, uredili bomo naše meje," je nadaljeval Trump, medtem ko je bilo iz publike slišati glasne vzklike podpornikov. Odzval se je tudi na to, da so republikanci po štirih letih prevzeli nadzor nad senatom. "Amerika nam je dala močan mandat brez primere, prevzeli smo nadzor nad senatom."

78-letnik je med svojim nagovorom imenoval več ljudi, med njimi tudi direktorja podjetja SpaceX Elona Muska, ki ga je opisal kot "zvezdo". Pohvalil je tudi njegovo uporabo komunikacijskega sistema Starlink po nedavnem orkanu v Severni Karolini.

Nazadnje se je zahvalil še J. D. Vancu, ki ga je celo poklical, da se mu pridruži na odru.