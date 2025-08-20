Svetli način
Tujina

Trump sebe in Netanjahuja označil za vojna junaka

Washington, 20. 08. 2025 11.03 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
Ameriški predsednik Donald Trump je sebe in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja označil za vojna junaka. Zasluge si šteje, ker je odobril zračne napade na jedrske objekte v Iranu.

Ameriški predsednik Donald Trump in izraelski premier Benjamin Netanjahu
Ameriški predsednik Donald Trump in izraelski premier Benjamin Netanjahu FOTO: AP

Trump je za vojnega junaka označil tudi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ker "sva sodelovala", je ameriški predsednik dejal v zadnjem radijskem intervjuju. 

"On je vojni junak. Mislim, da sem tudi jaz. Nikomur ni mar, ampak sem tudi jaz. Jaz sem poslal tista letala," je dejal in se ob tem najverjetneje nanašal na junijski napad na jedrske objekte v Iranu. 

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je novembra lani zaradi domnevnih vojnih zločinov v Gazi med drugim sicer izdalo nalog za prijetje Netanjahuja in nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta.

V radijskem intervjuju je Trump komentiral tudi pogovore in prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini. Po njegovem mnenju Putin morda niti ne želi skleniti dogovora. 

KOMENTARJI (60)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marre
20. 08. 2025 12.07
Kdo je temu človeku povedal, da je dobro izgledati v faco kot kakšna pomaranča pa tud ne vem. Od tukaj tud šale v smislu "taco". Kar se pa samega brezveznega hvalisanja tiče, ni vredno komentiranja.
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
20. 08. 2025 11.54
+2
Tako sem ponosen, da SDS podpira modrega Trumpa in genocid v Gazi.
ODGOVORI
2 0
Bruno.
20. 08. 2025 11.58
Zadnjič si napisal, da si ponosen edino na gospoda Maljevca.
ODGOVORI
0 0
Jezna lepookica
20. 08. 2025 11.54
+1
Wauuu, taprava zločinca, ki si zaslužita Nobelovo nagrado za MIR.
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
20. 08. 2025 11.52
In to se hvalita ravno pred napovedanim vojaškim vdorom v Gazo. Vau kakšna junaka
ODGOVORI
0 0
Lion91
20. 08. 2025 11.51
Največja slabost Rusije je ta, da nimajo Netanjahuja za predsednika. Sedaj bi jih podpirala cela EU in ZDA. Trump pa bi izjavil: "On je vojni junak. ............., Jaz sem poslal tista letala,"
ODGOVORI
0 0
Wolfman
20. 08. 2025 11.50
+2
Netanjahuja že lovijo Izraelci . Cela drama je v Izraelu. Na letališčih v Izraelu vlada kaos, ker židje zapuščajo obljubljeno deželo Izrael.
ODGOVORI
3 1
Mens sana
20. 08. 2025 11.50
+2
..............Jahve vaju gleda..................
ODGOVORI
2 0
Blue Dream
20. 08. 2025 11.46
+2
Naj ga nekdo vpraša zakaj meni da je Ukrainski človek več vreden od Palestinskega človeka
ODGOVORI
2 0
Rado Jarni
20. 08. 2025 11.43
+6
To pa je ego. Tudi orangutan se baje zna trkat po prsih
ODGOVORI
6 0
Albert Konečnik
20. 08. 2025 11.42
+3
Takega mišljenja sta lahko samo dva popolna bedaka. Škoda, da sta na takih funkcijah, oba bi morala biti v kaki umobolnici.
ODGOVORI
4 1
mojito88521
20. 08. 2025 11.40
+3
Jaz se s tem ne bi hvalil.
ODGOVORI
3 0
galeon
20. 08. 2025 11.40
+1
Pa rezerviste zbirajo. A imajo tako nesposobno vojsko, da jih klatjo kot muhe.
ODGOVORI
2 1
2mt8
20. 08. 2025 11.40
+3
Amerika je pes, Izrael pa njegov rep. Rep maha s psom...
ODGOVORI
3 0
Albert Konečnik
20. 08. 2025 11.44
+1
2mt8, ravno obratno; Amerika je zelo zdresiran kužek, ki so ga dresirali Izraelci ( s svojimi bankami in krediti).
ODGOVORI
1 0
BBcc
20. 08. 2025 11.39
+2
Rusija in Amerika mirovni državi. 👏
ODGOVORI
2 0
galeon
20. 08. 2025 11.38
+2
Ni čudno, da jih že 2000 let nihče ne mara.
ODGOVORI
2 0
Bruno.
20. 08. 2025 11.39
+0
Že dolgo te ni bilo.
ODGOVORI
1 1
Minifa
20. 08. 2025 11.35
+3
Naši spet, spet in spet v ofenzivi za Hamas in Hezbolah, samo sva dni nazaj pa cela Evropa kleči in leze v rit CARJU TRUMPU. ))))...
ODGOVORI
3 0
Petur
20. 08. 2025 11.34
+0
vojni junaki,Melanija,s pobijanjem lačnih otrok....
ODGOVORI
1 1
galeon
20. 08. 2025 11.33
+3
Dva največja terorista. Brez njiju bi bil na svetu mir.
ODGOVORI
5 2
Bruno.
20. 08. 2025 11.39
+2
Pozabil si največjega Putina .
ODGOVORI
2 0
Blue Dream
20. 08. 2025 11.32
+5
Še vedno velja moja obluba da si bom odprl pivo na dan ko bo Netanjahu zadnjič vdihnil
ODGOVORI
6 1
rahlo_nepristranski
20. 08. 2025 11.32
+1
Bravo Trump, tisti ki poznamo resnico in nismo oprani kot vsi levičarji tukaj gor ti čestitamo in podpiramo tebe kot izraelce v vojni proti hamasu
ODGOVORI
4 3
