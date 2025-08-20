Trump sebe in Netanjahuja označil za vojna junaka

Trump je za vojnega junaka označil tudi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ker "sva sodelovala", je ameriški predsednik dejal v zadnjem radijskem intervjuju.

"On je vojni junak. Mislim, da sem tudi jaz. Nikomur ni mar, ampak sem tudi jaz. Jaz sem poslal tista letala," je dejal in se ob tem najverjetneje nanašal na junijski napad na jedrske objekte v Iranu.

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je novembra lani zaradi domnevnih vojnih zločinov v Gazi med drugim sicer izdalo nalog za prijetje Netanjahuja in nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta.