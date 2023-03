Trump: Sem edini, ki lahko prepreči tretjo svetovno vojno

Volivci v ZDA so se po njegovih besedah naveličali "zakoreninjenih političnih dinastij v obeh strankah, pokvarjenih partikularnih interesov, politikov, ki ljubijo Kitajsko, in podpornikov neskončnih tujih vojn".

Ocenil je, da so Američani trenutno "v epskem boju za rešitev svoje države pred ljudmi, ki jo sovražijo in želijo popolnoma uničiti".

"Imeli smo republikansko stranko, ki so ji vladali čudaki, neokonservativci, globalisti, fanatiki in bedaki," je dodal Trump. Obljubil je tudi, da je "edini predsedniški kandidat, ki lahko prepreči tretjo svetovno vojno".

Trump je ob koncu štiridnevne konference ameriških konservativcev, ki je potekala v Marylandu blizu prestolnice Washington, govoril približno 100 minut in večkrat požel stoječe ovacije.

Konferenca Cpac je bila do nedavnega najpomembnejše srečanje konservativnih mislecev v ZDA, vendar jo je v celoti prevzelo Trumpovo skrajno desno gibanje. Kljub letošnjemu slabšemu obisku je bila dvorana nabito polna, ko je Trump predstavljal svojo kandidaturo za nov mandat na predsedniškem položaju.

Medtem ko so številni potencialni republikanski predsedniški kandidati za leto 2024 letošnjo konferenco Cpac preskočili, so nastopili nekateri najbolj predani Trumpovi podporniki, med njimi tudi nekdanji brazilski predsednik in Trumpov zaveznik Jair Bolsonaro.

Bolsonaro je prav tako požel stoječe ovacije, ko je navdušeno podprl Trumpa. V govoru pred eno največjih množic tekom štiridnevne konference je brazilski desničarski populist svoj odnos z nekdanjim predsednikom ZDA opisal kot "preprosto izjemen".

Bolsonaro, ki so ga nekateri mediji poimenovali Tropski Trump, je sicer prav tako redno žalil novinarje, napadal skupnost LGBTQ, brazilske domorodce, okoljevarstvenike in borce za človekove pravice, akademike in kulturno elito.

Po oktobrskem porazu na volitvah proti levičarju Luli da Silvi se je konec decembra umaknil na Florido v ZDA, namesto da bi se udeležil Lulove inavguracije 1. januarja, nato pa po Trumpovem zgledu večkrat izrekel neutemeljene obtožbe o poštenosti volitev.

V prvih tednih bivanja na Floridi se Bolsonaro ni javno izpostavljal, nato pa se je večkrat pojavil v javnosti in januarja zaprosil za šestmesečni vizum za bivanje v ZDA. Sredi februarja je sicer obljubil, da se bo "v prihodnjih tednih" vrnil v Brazilijo.