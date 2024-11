Trump sestavlja vlado, prihajata senator in veteran zelenih baretk

Veteran posebnih enot zelene baretke Waltz je služil v Afganistanu, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, kjer je dobil več odlikovanj. Kasneje je delal v Pentagonu kot direktor za obrambno politiko pri ministrih Donaldu Rumsfeldu in Robertu Gatesu v času vlade predsednika Georgea Busha mlajšega.

Vrstijo se tudi nekatera druga imenovanja. Trump je v ponedeljek za New York Post potrdil, da namerava na čelo Agencije za zaščito okolja (EPA) postaviti nekdanjega newyorškega kongresnika Leeja Zeldina. Leta 1970 ustanovljena ameriška zvezna agencija skrbi, da ameriška podjetja upoštevajo okoljske regulacije, vendar pa bo to v Trumpovi vladi postavljeno na glavo, poroča medij Axios, ki opozarja na tovrstne poteze prve Trumpove vlade.

"Zeldin bo zagotovil pošteno in hitro deregulacijo na način, ki bo sprostil moč ameriškega podjetništva in obenem ohranil najvišje okoljske standarde, vključno z najbolj čistim zrakom in vodo na tem planetu," je v izjavi za New York Post povedal Trump.

44-letni Zeldin je medtem na omrežju X napovedal, da bodo "obnovili ameriško energetsko prevlado, oživeli ameriško avtomobilsko industrijo in ZDA bodo globalni vodja na področju umetne inteligence". "Vse to bomo storili ob zaščiti dostopa do čistega zraka in vode," je dodal.