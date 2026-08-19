Trump si je premislil: za tri dni odložil uvedbo carin za Kanado

"Začasno sem ustavil 50-odstotne carine proti Kanadi, ki naj bi začele veljati jutri zjutraj, (in sicer) za obdobje treh dni," je na svojem družbenem omrežju Truth Social v torek zvečer zapisal Donald Trump. Dodal je, da sta strani, "pod pogojem dokončne ureditve dokumentacije", namreč dosegli dogovor.

Uvedbo dodatnih, 50-odstotnih carin za določene izdelke iz Kanade, je Trump napovedal julija. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA. Carine naj bi med drugim veljale za vino, hokejske palice in cement.

Na uradu kanadskega premierja Carneyja so potrdili odložitev uveljavitve carin, rekoč da sta strani v pogajanjih dosegli "znaten napredek", a da je pred njima še nekaj "pomembnega dela", poročajo tuje tiskovne agencije.

Na uradu ameriškega trgovinskega predstavnika so medtem na družbenem omrežju X zapisali, da bo dogovor med ZDA in Kanado vključeval popoln dostop na kanadski trg za "vse ameriške izdelke, zaveze glede gospodarske varnosti, uskladitev digitalne trgovine" ter številne druge pomembne določbe, "ki bodo še naprej ščitile naš trg in ameriške delavce, skupaj z našimi kanadskimi partnerji".