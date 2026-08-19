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Trump si je premislil: za tri dni odložil uvedbo carin za Kanado

Washington/Ottawa, 19. 08. 2026 07.36 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
STA M.V.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za tri dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne sosede, ki bi morale začeti veljati danes. Po besedah kanadskega premierja Marka Carneyja sta strani dosegli napredek, a delo še ni končano.

"Začasno sem ustavil 50-odstotne carine proti Kanadi, ki naj bi začele veljati jutri zjutraj, (in sicer) za obdobje treh dni," je na svojem družbenem omrežju Truth Social v torek zvečer zapisal Donald Trump. Dodal je, da sta strani, "pod pogojem dokončne ureditve dokumentacije", namreč dosegli dogovor.

Uvedbo dodatnih, 50-odstotnih carin za določene izdelke iz Kanade, je Trump napovedal julija. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA. Carine naj bi med drugim veljale za vino, hokejske palice in cement.

Na uradu kanadskega premierja Carneyja so potrdili odložitev uveljavitve carin, rekoč da sta strani v pogajanjih dosegli "znaten napredek", a da je pred njima še nekaj "pomembnega dela", poročajo tuje tiskovne agencije.

Na uradu ameriškega trgovinskega predstavnika so medtem na družbenem omrežju X zapisali, da bo dogovor med ZDA in Kanado vključeval popoln dostop na kanadski trg za "vse ameriške izdelke, zaveze glede gospodarske varnosti, uskladitev digitalne trgovine" ter številne druge pomembne določbe, "ki bodo še naprej ščitile naš trg in ameriške delavce, skupaj z našimi kanadskimi partnerji".

donald trump carine kanada

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KOMENTARJI8

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enkve
19. 08. 2026 08.57
Trumpova klasika, dopoldne napiše fantastičen izvršni ukaz, popoldne ga komentira kot čudovit ukaz, zvečer sledi preklic tega sranja, drugi dan ne ve nič o tem.
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+3
3 0
EntityOne
19. 08. 2026 08.41
To je naredil samo zato, da on in njegova druščina zaslužijo na borzah in drugih stavnicah nove milijarde. Če bodo politiki z dovolj moči v drugih državah sledili temu zavrženemu zgledu bogatenja, bo zelo kmalu svet odšel po gobe.
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+2
2 0
AlexReal
19. 08. 2026 08.38
Kaj vse počne cirkusant, da bi preusmeril pozornost iz Epsteinovih datotek.
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+3
3 0
Voly
19. 08. 2026 09.11
Ta cirkusant to počne tudi iz drugega razloga. Pri vsaki uvedbi carin on in njegovi kapitalistični podporniki mastno zaslužijo. Tu gre za milijarde. Je pa to zaslužek s prevaro, zato bi morali njegovo premoženje zaseči. A kdo bo to naredil, se sprašujem? Ga ni junaka!
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0 0
Da se mene pita..
19. 08. 2026 08.38
Senilni starec se ravna po svoji trenutni volji..🤦🤦
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+3
3 0
nikoli za desne
19. 08. 2026 08.27
v propadajočih sistemih se birokratski aparat nenadzorovano širi! da bi uradniki upravičili svoj obstoj, si izmišljujejo nova in nova pravila, ki pa so v praksi neizvedljiva ali povsem skregana z pametjo !recimo pred padcem skorumpiranega rima so sprejemali izjemno zapletene zakone o tem, kdo sme kaj obleči, kakšne morajo biti cene hrane in kako natančno se morajo ljudje klanjati vladarjem!
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+1
1 0
libido
19. 08. 2026 08.24
A tegale sploh še kdo resno jemlje?...
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+2
2 0
simc167
19. 08. 2026 08.06
MORON
Odgovori
0 0
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