Trump si lahko nekoliko oddahne, sodnica primer proti njemu vrgla v koš

"Navdušen sem, da je sodnica imela pogum in modrost, da to stori. To ima velike, velike posledice ne samo za ta primer, ampak tudi za druge primere," je Trump povedal za Fox News v intervjuju nekaj trenutkov po razsodbi. "Posebni tožilec je sodeloval z vsemi, da bi me skušal uničiti. To je velik, velik posel. Zaradi tega bo konvencija stranke le še bolj pozitivna – to bo neverjeten teden," je dejal Trump.

Nekdanji predsednik je bil obtožen, da je kopičil zaupne dokumente na svojem domu v Mar-a-Lagu, po tem, ko je zapustil položaj, nato pa vse skupaj poskušal prikriti.