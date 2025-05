Trump sklenil posle še v ZAE: 'Smo najbolj vroči na svetu'

Pred tem je Trump v Katarju na srečanju s poslovneži zatrdil, da je njegova turneja v zalivskih državah zgodovinska, med katero bi lahko zagotovil ZDA posle v vrednosti med 3500 in 4000 milijard dolarjev.

"Smo najbolj vroča država na svetu. Pred šestimi meseci so se ZDA smejali, zdaj pa se ne smejijo več," je dejal, ne da bi predstavil podrobnosti o omenjenih poslih.

V Katarju je obiskal tudi ameriško vojaško oporišče, nato pa odpotoval v Abu Dabi, kjer so ga tako kot v Katarju in Savdski Arabiji sprejeli z razkošnimi slovesnostmi. Glavni poudarek njegove turneje v zalivskih državah, prve v tujini po nastopu drugega mandata, so sicer bili trgovinski dogovori na vseh sektorjih, od obrambe do letalstva in tehnologije.