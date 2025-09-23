Svetli način
Tujina

Trump: Škoda, da mi Združeni narodi niso pomagali rešiti konfliktov

New York, 23. 09. 2025 16.10 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min
Avtor
Maja Pavlin
Komentarji
81

V New Yorku poteka 80. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Govori svetovnih voditeljev se bodo vrstili vse do konca tedna, prvi dan pa se splošne razprave udeležuje tudi ameriški predsednik Donald Trump. V svojem nagovoru Združenim narodom je za "niz katastrof" okrivil svojega predhodnika in nekdanjo ameriško administracijo. Kritiko je namenil tudi Združenim narodom. Ocenjuje pa, da se je od njegove vrnitve v Belo hišo zgodil napredek. Na zasedanju ga spremlja tudi Melania Trump, ki naj bi se kasneje srečala z ukrajinsko prvo damo Oleno Zelensko.

Ameriški predsednik Donald Trump je v uvodu svojega govora na splošni razpravi Generalne skupščine Združenih narodov spomnil, da je od njegovega zadnjega nagovora ZN minilo šest let. "Od tistega dne je orožje uničilo mir, ki sem ga skoval na dveh celinah. Obdobje miru in stabilnosti je prešlo v eno največjih kriz našega časa," si je pripisal zasluge za mir v času njegovega prvega mandata.

Donald Trump na na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN
Donald Trump na na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN FOTO: AP

Kot poroča BBC, je Trump ob tem pozdravil napredek, ki se je po njegovem mnenju pričel z njegovo vrnitvijo v Belo hišo. Trdi, da so ZDA osem mesecev po začetku svojega drugega mandata vstopile v "resnično zlato dobo Amerike".

Dodal je, da so ZDA najpomembnejša država na svetu. "Amerika je blagoslovljena z najmočnejšim gospodarstvom, najmočnejšimi mejami, najmočnejšo vojsko, najmočnejšimi prijateljstvi in najmočnejšim duhom katerega koli naroda na svetu," je dejal. V svoj govor je sicer vpeljal retoriko, ki jo je moč opaziti v skoraj vsakem njegovem sporočilu.

Puščico usmeril v Združene narode

Ameriški predsednik je ob tem kritiko namenil tudi Združenim narodom, ki po njegovem mnenju ne dosegajo svojega potenciala. "Kakšen je sploh njihov namen?" se je vprašal ter dodal, da jih med pogajanji za končanje vojn po svetu niso podprli.

V govoru je znova zatrdil, da je v svojem mandatu končal kar sedem vojn, čeprav so mu drugi trdili, da se konfliktov ne da končati. Ob tem je naštel konflikte med Kambodžo in Tajsko, Kosovom in Srbijo, Pakistanom in Indijo, Izraelom in Iranom, Egiptom in Etiopijo, Armenijo in Azerbajdžanom ter vojno med DR Kongo in Ruando.

Kot poudarja BBC, so številne od teh "vojn" trajale le nekaj dni, čeprav so bile posledica dolgotrajnih napetosti, in ni jasno, ali bodo nekateri mirovni sporazumi obstali. 

Maja so se tako zaradi "dolgih pogovorov, med katerimi so posredovale ZDA" končali štiridnevni boji med Indijo in Pakistanom, je dejal Trump. Pakistan je pohvalil njegova prizadevanja in ga priporočil za Nobelovo nagrado za mir, vseeno pa je Indija izpostavila, da je bila vpletenost Združenih držav manjša, kot je bilo rečeno.

Nato so ZDA junija napadle jedrske lokacije v Iranu, s čimer naj bi bilo konec 12 dni trajajočih sovražnosti med Iranom in Izraelom. Vendar pa strokovnjaki pravijo, da dogovora o trajnem miru niso sklenili.

Trump je pozdravil tudi mirovni sporazum, ki sta ga Ruanda in Demokratična republika Kongo podpisali junija v Washingtonu. A od takrat sta bili obe strani obtoženi kršitve sklenjenega sporazuma, skupine za človekove pravice pa so v zadnjih nekaj mesecih dokumentirale ubijanje civilistov v vzhodnem Kongu.

Trump je kljub temu prepričan, da je prav sam zaslužen za končanje vrste napetosti med državami, Združene narode pa je obtožil, da niso "niti poskusili pomagati pri končanju konfliktov".

'Priznanje Palestine bi bila nagrada za Hamas'

Komentiral je tudi teror, ki ga Izrael izvaja v Palestini, ter priznanje Palestine kot suverene države, kar so po vzrou Slovenije nedavno storile tudi številne druge države - Kanada, Velika Britanija, Francija, Portugalska. Sam se sicer strinja, da morajo doseči premirje v Gazi, vendar pa je ob tem tudi mnenja, da bi bilo priznanje Palestine kot suverene države "nagrada za Hamas".

Sam se namesto tega zavzema za izpustitev izraelskih talcev, ki jih je Hamas zajel 7. oktobra 2023. "Družine izraelskih talcev si namreč zaslužijo, da dobijo trupla ljubljenih, ki jih je ugrabil Hamas," je dodal.

Spomnimo, da so sicer prav ZDA z vetom ustavile predlog resolucije Varnostnega sveta ZN, ki zahteva takojšnje premirje v Gazi, izpustitev talcev in dostop humanitarne pomoči. Predlog je oblikovalo deset držav - med njimi Slovenija - in je imel podporo 14 članic Varnostnega sveta.

In kaj je povedal glede vojne v Ukrajini? Kot je dejal, je mislil, da bo zaradi njegovega "dobrega odnosa s Putinom" ta konflikt najlažje rešiti. A da se je motil. "Dejstvo, da spopadi trajajo že tako dolgo, Rusijo prikazujejo v slabi luči," je dodal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med zasedanjem pozorno poslušal Trumpov govor. Predsednika se bosta sicer kasneje sestala, Zelenski pa upa, da bo od ameriškega zaveznika prejel trdne zaveze glede naslednjih korakov ZDA v podporo Ukrajini.

Trump se zaenkrat zdi nezavezujoč in vztraja, da morajo druge države storiti enako. Poudaril je predvsem, da mora večji vložek videti od Evrope.

Volodimir Zelenski med govorom Donalda Trumpa v ZN
Volodimir Zelenski med govorom Donalda Trumpa v ZN FOTO: AP

Melania Trump se bo sestala z Oleno Zelensko

Na zasedanju ga spremlja tudi soproga Melania Trump, ki bo po poročanju NBC Newsa v New Yorku gostila sprejem za več deset zakoncev voditeljev držav. Na srečanju namerava napovedati novo globalno pobudo, osredotočeno na otroke, je sporočila Bela hiša.

Melania Trump na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN
Melania Trump na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN FOTO: AP

Pobuda je osredotočena na dajanje prednosti osebnemu razvoju otrok, združevanje prizadevanj, povezanih s tehnologijo, izobraževanjem in otroki, ter sodelovanje z zasebnim sektorjem pri zagotavljanju dostopa do izobraževalne tehnologije in izmenjavi rešitev o umetni inteligenci.

Ameriška prva dama naj bi se danes srečala tudi z ukrajinsko prvo damo Oleno Zelensko.

Minuli mesec je sicer Trump ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu osebno izročil pismo soproge, v katerem je spregovorila o otrocih, ki jih je prizadela vojna v Ukrajini. Nekaj dni pozneje je ukrajinski predsednik Zelenski prinesel pismo svoje žene z željo, da ga ameriški predsednik izroči prvi dami. Zelenska se je v pismu zahvalila Melanii za njeno pisanje Putinu.

Trump o migracijah in svobodi govora

Trump je svetovne voditelje pozval tudi, naj zaščitijo svobodo govora. Spomnimo, da so prav v času Trumpovega mandata v ameriškem izobraževalnem sistemu sprožili val sankcij proti učiteljem in zaposlenim, ki so na družbenih omrežjih komentirali smrt konservativnega aktivista Charlieja Kirka. V več primerih so bili učitelji in univerzitetno osebje zaradi objav odpuščeni ali suspendirani.

Prav tako je ameriško zunanje ministrstvo po umoru Kirka napovedalo ukrepe proti tistim tujcem, ki poveličujejo nasilje. "Amerika ne bo gostila tujcev, ki slavijo smrt naših sodržavljanov," je ameriški zunanji minsiter Marco Rubio zapisal na spletu ter dodal, da so sprožili "vizumske prepovedi" in da se morajo vsi, ki imajo vizum in so hvalili napad na politično osebnost, pripraviti na deportacijo.

Trump je na generalni skupščini dejal še, da morajo voditelji zaščitit tudi versko svobodo, vključno s krščanstvom, ki je po njegovi ocen "najbolj preganjana religija". Meni, da je Evropa zaradi migracij v "resnih težavah", saj da v države prihajajo nezakoniti priseljenci, države pa glede tega "ne storijo absolutno ničesar".

Ob tem je kritiko namenil županu Londona Sadiqu Khanu ter ga je označil za "groznega župana, ki želi preiti na šeriatsko pravo". Khan sicer ni napovedal nobenih načrtov za uvedbo šeriatskega prava v Londonu in, kot poudarja BBC, ni jasno, o čem govori Trump.

Komentiral je tudi napotitev nacionalne garde v Washington DC, za katerega trdi, da je zdaj "spet popolnoma varno mesto". Dodal je, da odločitev morda res ni bila politično korektna, da pa je opravila svoje delo.

Kot je dejal ob sprejetju ukrepa, je to storil zato, ker "ima Washington eno najvišjih stopenj kriminala na svetu, višjo kot mnoge najbolj nasilne države tretjega sveta". Vendar pa podatki washingtonske policijske uprave (MPDC) in okrožnega javnega tožilstva v okrožju prestolnice njegovih navedb o povečanju kriminala ne potrjujejo, saj je v okrožju Columbia lani dosegel zgodovinsko najnižjo raven v 30 letih.

donald Trump združeni narodi melania trump zda ukrajina
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
royayers
23. 09. 2025 17.41
LOL, škoda, ker si tak nakladač. samo gobe c, politik nula od nule
ODGOVORI
0 0
sosed5
23. 09. 2025 17.41
+1
Toti je res pokjen, pa skleroticen, kaj zjutraj pove, zvecer pozabi. Zato mu clivek nitu ne more recti, da laze, ce revez pozabi. Zal je velika verjetnost, da je cas demomracije mimo, prihaja avtokracija VELIKIH, ravnovtako kot v hitlerjevi nemciji. Posledice so vsem znane, razen tistim, ki bi spreminjali zgodovino, ker so bili na nepravi strani. Imam pa malo upanja na naso drzavo, evropo, da bomo postali branilci demokracije, upam no.
ODGOVORI
1 0
JanezOrban
23. 09. 2025 17.41
+1
Edino vojno med Albanijo in Azerbajdžanom je končal.
ODGOVORI
1 0
Pujček
23. 09. 2025 17.40
Nič niste omenili, da je zelena agenda največji nateg.... , da je Eu v razsulu.... Kaj to se ne sme?
ODGOVORI
0 0
JanezOrban
23. 09. 2025 17.39
+2
Kaj je Trump dobrega prinesel svetu,naj mi nekdo Prosim odgovori!
ODGOVORI
2 0
Castrum
23. 09. 2025 17.37
+0
Trump dela za ZDA! PIKA!....Vse ostale debate so navadno palamudenje. Upam, da bo naslednja naša vlada tudi delala PREDVSEM za SLOVENIJO, ne pa zganjala neko demagogijo zaradi uslug, ki so jih delali Iranu, Romuniji itd....
ODGOVORI
3 3
Glavni_Baja
23. 09. 2025 17.40
+1
pa kje si TI celi dan, @drama queen 😁
ODGOVORI
1 0
Z O V
23. 09. 2025 17.41
+1
Katerakoli vlada pride v naslednjih mandatih, bodo še več tovarn, obratov in zemlje prodali. Slovenski politiki od 1991 leta ne delajo v prid lastne držane in lastnih prebivalcev...vsi prodani...
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
23. 09. 2025 17.37
+4
Trumpelj ni ničesar končal! samo kaj začel, recimo razstreljevanje venezuelskih čolnov!
ODGOVORI
4 0
RevenKapitalist
23. 09. 2025 17.37
Nasa vlada se ima za pogumne v resnici je pa to brezhrbtenicna drza v skodo Slovenije. Dobro vedo da njihov glas v svetu steje tocno nic in po vse padlo imajo pa Izgovor kako so drugi hudobni.... seveda vse z namenom pridobivanja ovck na svojo stran za volitve in seveda je prisoten antisemitizem in sovraznost do Judov.
ODGOVORI
0 0
Peklenšček
23. 09. 2025 17.35
+1
Seveda ima, tam so vsi, tisti ki se sovražijo in tisti ki se med seboj streljajo. Tam so lisice in kokoši v isti lopi .) .
ODGOVORI
1 0
osservatore
23. 09. 2025 17.33
+3
Torej Krumpel, ki je ves čas trdil, da bo končal ukrajinsko vojno v 24 urah (in še kakšno drugo vojno) sedaj za SVOJ NEUSPEH krivi svojega predhodnika, nekdanjo ameriško administracijo, Združene narode, prijatelja Putlerja in še koga. Krumpel je kljub temu prepričan, da je prav on sam zaslužen za končanje vrste napetosti med državami. Ma ne morš da verjameš njegim nakladanjem in bruhanju ega. Kdo ga še jemlje resno??
ODGOVORI
6 3
Glavni_Baja
23. 09. 2025 17.35
+0
tvoji iz hlapć. eu mu še vedno pokleknejo 😁
ODGOVORI
1 1
osservatore
23. 09. 2025 17.36
-1
Putler Krumpelna nateguje kot čiguni in izpada kot b....
ODGOVORI
0 1
SDS_je_poden
23. 09. 2025 17.36
+0
Jufka. Si dela zapiske, verjemi mi.
ODGOVORI
1 1
Petur
23. 09. 2025 17.33
+2
zamislil si je rušiti tudi OZN...kratka bo....
ODGOVORI
4 2
NiGenocid
23. 09. 2025 17.32
-1
Genij
ODGOVORI
1 2
mahar123
23. 09. 2025 17.31
+3
ali ima še smisel imeti OZN?
ODGOVORI
6 3
Z O V
23. 09. 2025 17.32
+3
Podrejeni USA...
ODGOVORI
4 1
Sixten Malmerfelt
23. 09. 2025 17.33
+0
ne
ODGOVORI
2 2
lokson
23. 09. 2025 17.34
+1
Ne, ker je vse kar je glede njih povedal Trump res. Da o Amnesty, niti ne govorim. Skupek luzerjev, kateri porabljajo neverjetne količine denarja, za nič.
ODGOVORI
3 2
Sixten Malmerfelt
23. 09. 2025 17.29
+8
Ne veš kdo je bolj nor ali tisti dementni Đo, ali ta usekani Dumby!
ODGOVORI
10 2
klop12
23. 09. 2025 17.28
+9
Res da Evropa ratuje nepomembna, ampak Kramp skrbi da tudi ZDA ratuje s polno hitrostjo nepomembna
ODGOVORI
12 3
ho?emVšolo
23. 09. 2025 17.27
+7
Amerika bi lahko v trenutku rešila Gazo, če pred dnevi ne bi uporabila veta. Res je car, zrel za Nobelovo nagrado. Buuuuu
ODGOVORI
8 1
Sixten Malmerfelt
23. 09. 2025 17.30
+1
Kralj od kraljev, maloumja!
ODGOVORI
3 2
RevenKapitalist
23. 09. 2025 17.32
-1
Po talce bo do pa Fajonke sle v visokih petkah lepo nalicene , je tako?
ODGOVORI
1 2
Tho mp son
23. 09. 2025 17.26
+1
Važno je le to , da vse pobude daje SLO , kot edina moralna avtoriteta te galaksije . OMG !
ODGOVORI
7 6
Z O V
23. 09. 2025 17.26
+7
ZN so podrejeni USA, vsak veto Amerike za Izrael ZN preslišijo...Melanija pa piše pisma, verjetno dokazuje da je pismena... Še dobro da je končal vojno med Azerbejdžanom in Albanijo 🤣🤣🤣
ODGOVORI
10 3
Jože50
23. 09. 2025 17.26
+0
Umirite se gospodje,vse se enkrat konča samo malo bo treba počakat na rezultate teh športnih dogodkov ki se dogajajo po svetu.
ODGOVORI
1 1
klop12
23. 09. 2025 17.25
+11
ojoj spet jokca, kdo vse je kriv. a ta zna kej povedat, brez da skoz krivdo vali jebela. to tarnanje in cmeranje je že nadležno, to ne delajo močne vodje, sam cmere
ODGOVORI
15 4
