Trump skuša znova omejiti pravico do državljanstva z rojstvom

Nova izvršna ukaza sta vsebinsko ožja od lanskega poskusa. Prvi določa, da otroci oseb, ki jih ameriške oblasti opredeljujejo kot tuje sovražnike, članov tujih terorističnih organizacij ter posameznikov, ki delujejo v imenu tujih vlad, ne bi bili upravičeni do državljanstva po rojstvu, poroča televizija CNN.
Drugi izvršni ukaz je usmerjen proti tako imenovanemu porodnemu turizmu, ko nosečnice v ZDA potujejo predvsem z namenom, da bi njihov otrok ob rojstvu pridobil ameriško državljanstvo.
Ameriška zakonodaja sicer že prepoveduje izdajo vizuma, če je glavni namen potovanja pridobitev državljanstva za otroka z rojstvom v ZDA, zato za zdaj ni jasno, kako bo novi ukaz dodatno zaostril obstoječo ureditev.
Vrhovno sodišče ZDA je 30. junija razsodilo, da 14. amandma k ameriški ustavi zagotavlja državljanstvo vsem rojenim na ozemlju ZDA, tudi če so njihovi starši v državi nezakonito ali začasno. Za takšno razlago je glasovalo pet sodnikov.
Sodišče je ob tem znova potrdilo tudi dolgo uveljavljene izjeme, ki veljajo za otroke diplomatov in oseb, rojenih med sovražno vojaško okupacijo.
Konservativni sodnik Clarence Thomas je v ločenem odklonilnem mnenju ocenil, da je sodišče z razlago 14. amandmaja ustvarilo ustavno pravico do državljanstva tudi za otroke oseb, ki v ZDA prihajajo zgolj zaradi poroda, in nezakonitih priseljencev. Njegovemu mnenju se je pridružil sodnik Neil Gorsuch.
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