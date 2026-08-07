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Trump skuša znova omejiti pravico do državljanstva z rojstvom

Washington, 07. 08. 2026 06.25 pred 3 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
STA Ne.M.
Ameriški vizum

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek podpisal dva izvršna ukaza, s katerima znova želi omejiti pravico do državljanstva ZDA z rojstvom na ozemlju države. Ob podpisu ukazov je dejal, da je vrhovno sodišče ZDA sprejelo napačno odločitev, ko je junija razveljavilo njegov prejšnji poskus omejitve državljanstva za otroke rojene v ZDA.

Nova izvršna ukaza sta vsebinsko ožja od lanskega poskusa. Prvi določa, da otroci oseb, ki jih ameriške oblasti opredeljujejo kot tuje sovražnike, članov tujih terorističnih organizacij ter posameznikov, ki delujejo v imenu tujih vlad, ne bi bili upravičeni do državljanstva po rojstvu, poroča televizija CNN.

Drugi izvršni ukaz je usmerjen proti tako imenovanemu porodnemu turizmu, ko nosečnice v ZDA potujejo predvsem z namenom, da bi njihov otrok ob rojstvu pridobil ameriško državljanstvo.

Ameriška zakonodaja sicer že prepoveduje izdajo vizuma, če je glavni namen potovanja pridobitev državljanstva za otroka z rojstvom v ZDA, zato za zdaj ni jasno, kako bo novi ukaz dodatno zaostril obstoječo ureditev.

Viza na potnem listu
Viza na potnem listu
FOTO: Profimedia

Vrhovno sodišče ZDA je 30. junija razsodilo, da 14. amandma k ameriški ustavi zagotavlja državljanstvo vsem rojenim na ozemlju ZDA, tudi če so njihovi starši v državi nezakonito ali začasno. Za takšno razlago je glasovalo pet sodnikov.

Sodišče je ob tem znova potrdilo tudi dolgo uveljavljene izjeme, ki veljajo za otroke diplomatov in oseb, rojenih med sovražno vojaško okupacijo.

Konservativni sodnik Clarence Thomas je v ločenem odklonilnem mnenju ocenil, da je sodišče z razlago 14. amandmaja ustvarilo ustavno pravico do državljanstva tudi za otroke oseb, ki v ZDA prihajajo zgolj zaradi poroda, in nezakonitih priseljencev. Njegovemu mnenju se je pridružil sodnik Neil Gorsuch.

vizum zda predsednik pravice
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KOMENTARJI8

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walter2
07. 08. 2026 17.36
Pravilno!Ne moreš dobit državljanstvo,če starši ali vsaj en ni avtothon državljan te države.Pa ne zdaj vmešavat indijance ,ki so res edini avtothoni američani.
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+3
3 0
RDPESA
07. 08. 2026 12.58
Pravi supermen je ta rdečeglavi starček... 🤮
Odgovori
-1
1 2
NaravnaInteligenca
07. 08. 2026 10.41
Upam da bo izvršni ukaz veljal tudi za nazaj, pa da"potepuh" izžene tudi sebe, ter vse belce in črnce, ki jih niso povabili indijanci!!!
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+0
1 1
Bad Minton
07. 08. 2026 09.26
Bravo Trump ! Če bi Evropa imela Trumpa namesto Lajne, se Ceuta ne bi zgodila.
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+0
2 2
vlahov
07. 08. 2026 09.14
Odlično za ZDA . Pri nas jim plačamo še subvencije stanovanj , varstvene dodatke babicam , socialne podpore. To je resnica.
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+4
6 2
MartinezM
07. 08. 2026 08.43
Edino pravilno. Ve se, da hodijo rojevati v ZDA, potem pa nazaj na Kitajsko prati možgane, dokler se polnoletni ne priselijo nazaj za volitve.
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+3
5 2
ZOV SVO
07. 08. 2026 08.05
Ta je omejil svojo podporo na 20%, tako kot EU voditelji ki imajo manj kot 20% 🤣🤣🤣
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-5
2 7
zmerni pesimist
07. 08. 2026 08.04
Ma briga me za amere
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-4
3 7
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