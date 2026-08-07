Trump skuša znova omejiti pravico do državljanstva z rojstvom

Nova izvršna ukaza sta vsebinsko ožja od lanskega poskusa. Prvi določa, da otroci oseb, ki jih ameriške oblasti opredeljujejo kot tuje sovražnike, članov tujih terorističnih organizacij ter posameznikov, ki delujejo v imenu tujih vlad, ne bi bili upravičeni do državljanstva po rojstvu, poroča televizija CNN.

Drugi izvršni ukaz je usmerjen proti tako imenovanemu porodnemu turizmu, ko nosečnice v ZDA potujejo predvsem z namenom, da bi njihov otrok ob rojstvu pridobil ameriško državljanstvo.

Ameriška zakonodaja sicer že prepoveduje izdajo vizuma, če je glavni namen potovanja pridobitev državljanstva za otroka z rojstvom v ZDA, zato za zdaj ni jasno, kako bo novi ukaz dodatno zaostril obstoječo ureditev.