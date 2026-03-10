Trump: Šli smo na kratko ekskurzijo

Donald Trump je republikancem na Floridi zagotovil, da je vojna proti Iranu le kratkotrajna ekskurzija, kar je ponovil tudi novinarjem. "Šli smo na kratko ekskurzijo, ker smo menili, da se moramo znebiti določenih ljudi. In mislim, da boste videli, da bo to kratkotrajna ekskurzija," Trumpove besede republikancem v njegovem klubu za golf navaja televizija ABC. Trump je novinarjem ponavljal kaj vse so po Iranu že uničili, na vprašanje o tem, da je Pentagon v ponedeljek objavil, da so šele začeli, pa je Trump odgovoril, da velja oboje. "Gre za začetek gradnje nove države," je dejal Trump, čeprav je njegov obrambni minister Pete Hegseth doslej večkrat zagotovil, da se v gradnjo novega Irana ne bodo spuščali.

Trump je govoril, da so lanskoletni skupni napadi z Izraelom na Iran uničili jedrski program in zagotovil, da če tega ne bi storili, bi Iran doslej že napadel Izrael z jedrskim orožjem in ga uničil, napadel pa bi tudi ZDA. Nato je še dodal, da bi Iran celo zavzel ves Bližnji vzhod. Vojno naj bi začel tudi zato, ker je imel Iran nov objekt za razvoj jedrskega orožja zaščiten z granitom. Trump ni pojasnil katere naftne sankcije bo ukinil, vendar pa je to povedal po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. "Ukinjamo določene naftne sankcije dokler se zadeve ne uredijo," je dejal Trump na koncu dneva, ko so svetovne cene nafte najprej skokovito narasle, nato pa se nekoliko umirile. Iranu je zagrozil z veliko večjim napadom, če bo blokiral pretok nafte in napovedal, da bodo ameriške vojaške ladje spremljale naftne tankerje skozi Hormuško ožino. Povedal je tudi, da ZDA Iran napadajo zaradi drugih držav, ki potrebujejo nafto ter omenil celo Kitajsko. Glede napada na dekliško šolo v Iranu je Trump dejal, da poteka preiskava, vendar presenetil z izjavo, da ima raketne izstrelke tomahawk tudi Iran. Vendar strokovnjaki pravijo, da ne Izrael ne Iran nimata teh raket. Trump je v soboto za napad obtožil Iran, ameriški mediji pa so v ponedeljek poročali, da je šolo zadela raketa tomahawk, ki jih Iran nima na zalogi.

Izbira Modžtaba Hameneja za novega voditelja Irana po smrti njegovega očeta ajatole Alija Hameneja, po Trumpovih besedah ne bo prinesla sprememb. Dodal je, da ne bi bilo primerno, da komentira ali ga bodo skušali ubiti, všeč pa mu je zamisel, da se izbere novega voditelja iz interne skupine kandidatov, kar bo delovalo podobno dobro kot v Venezueli. Potem pa je spet dodal, da bi mu bil všeč tako notranji kot zunanji kandidat. Pogovor s Putinom na novinarski konferenci je označil kot zelo dobrega, vojno v Ukrajini pa naveličano kot nikoli končan boj. Dodal je, da se Putin in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zelo sovražita. Putinu, na katerega naj bi ameriški napad na Iran naredil velik vtis, je povedal, da bi lahko bil bolj v pomoč za končanje vojne z Ukrajino.

Iran: Mi smo tisti, ki bomo določili konec vojne