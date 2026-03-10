Naslovnica
Zgodba se razvija

Trump: Šli smo na kratko ekskurzijo

Washington/Teheran, 10. 03. 2026 06.21 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Karmelina Husejnović STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Trump je napovedal, da se bo vojna proti Iranu, ki jo je označil za kratko ekskurzijo, kmalu končala, vendar se bo v primeru potrebe znova začela. Napovedal je tudi, da bo začasno ukinil naftne sankcije, ki jih potem morda niti ne bo potrebno več obnoviti. Iran je Trumpove komentarje označil za "nič drugega kot laži" in poudaril, da niso ZDA tiste, ki bodo odločile o koncu vojne, pač pa Iran.

06.59

Pogajanja niso na mizi, trdi Iran

Iranski namestnik zunanjega ministra je potrdil, da so Kitajska, Francija in Rusija z iranskimi oblastmi stopile v stik glede prekinitve ognja. Podrobnosti o konkretnih predlogih ni razkril. Dejal je, da Iran vztraja, da se ne bo vrnil za pogajalsko mizo, razen če ne bo prejel zagotovil, da se agresija, kot jo vidimo zdaj in kot se je zgodila junija lani, ne bo ponovila.

06.56

Iran stopnjuje raketne napade

Po tem, ko je v ponedeljek Trump namigoval o tem, da se bo vojna v Iranu kmalu končala, je Iran odgovoril z okrepljenimi povračilnimi napadi. IRGC je namreč začel t.i. 33. val operacije Obljuba IV. Iranske oblasti so napovedale tudi, da bodo v prihodnje proti Izraelu in drugim ciljem uporabljali le svoje najtežje rakete, ki tehtajo tono ali več, poroča Al Jazeera.

Donald Trump je republikancem na Floridi zagotovil, da je vojna proti Iranu le kratkotrajna ekskurzija, kar je ponovil tudi novinarjem. "Šli smo na kratko ekskurzijo, ker smo menili, da se moramo znebiti določenih ljudi. In mislim, da boste videli, da bo to kratkotrajna ekskurzija," Trumpove besede republikancem v njegovem klubu za golf navaja televizija ABC.

Trump je novinarjem ponavljal kaj vse so po Iranu že uničili, na vprašanje o tem, da je Pentagon v ponedeljek objavil, da so šele začeli, pa je Trump odgovoril, da velja oboje. "Gre za začetek gradnje nove države," je dejal Trump, čeprav je njegov obrambni minister Pete Hegseth doslej večkrat zagotovil, da se v gradnjo novega Irana ne bodo spuščali.

Trump je govoril, da so lanskoletni skupni napadi z Izraelom na Iran uničili jedrski program in zagotovil, da če tega ne bi storili, bi Iran doslej že napadel Izrael z jedrskim orožjem in ga uničil, napadel pa bi tudi ZDA. Nato je še dodal, da bi Iran celo zavzel ves Bližnji vzhod. Vojno naj bi začel tudi zato, ker je imel Iran nov objekt za razvoj jedrskega orožja zaščiten z granitom.

Trump ni pojasnil katere naftne sankcije bo ukinil, vendar pa je to povedal po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. "Ukinjamo določene naftne sankcije dokler se zadeve ne uredijo," je dejal Trump na koncu dneva, ko so svetovne cene nafte najprej skokovito narasle, nato pa se nekoliko umirile.

Iranu je zagrozil z veliko večjim napadom, če bo blokiral pretok nafte in napovedal, da bodo ameriške vojaške ladje spremljale naftne tankerje skozi Hormuško ožino. Povedal je tudi, da ZDA Iran napadajo zaradi drugih držav, ki potrebujejo nafto ter omenil celo Kitajsko.

Glede napada na dekliško šolo v Iranu je Trump dejal, da poteka preiskava, vendar presenetil z izjavo, da ima raketne izstrelke tomahawk tudi Iran. Vendar strokovnjaki pravijo, da ne Izrael ne Iran nimata teh raket. 

Trump je v soboto za napad obtožil Iran, ameriški mediji pa so v ponedeljek poročali, da je šolo zadela raketa tomahawk, ki jih Iran nima na zalogi.

Izbira Modžtaba Hameneja za novega voditelja Irana po smrti njegovega očeta ajatole Alija Hameneja, po Trumpovih besedah ne bo prinesla sprememb. Dodal je, da ne bi bilo primerno, da komentira ali ga bodo skušali ubiti, všeč pa mu je zamisel, da se izbere novega voditelja iz interne skupine kandidatov, kar bo delovalo podobno dobro kot v Venezueli. Potem pa je spet dodal, da bi mu bil všeč tako notranji kot zunanji kandidat.

Pogovor s Putinom na novinarski konferenci je označil kot zelo dobrega, vojno v Ukrajini pa naveličano kot nikoli končan boj. Dodal je, da se Putin in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zelo sovražita. Putinu, na katerega naj bi ameriški napad na Iran naredil velik vtis, je povedal, da bi lahko bil bolj v pomoč za končanje vojne z Ukrajino.

Iran: Mi smo tisti, ki bomo določili konec vojne

Na Trumpove komentarje o skorajšnjem koncu vojne se je odzvala Iranska revolucionarna garda (IRGC), ki je dejala, da je Teheran tisti, ki bo odločil o koncu vojne in ne Washington. "Mi smo tisti, ki bomo določili konec te vojne," je po poročanju tiskovne agencije Tasnim dejal general Ali Mohammad Naeini, tiskovni predstavnik IRGC.

Trumpove komentarje je označil za "nič drugega kot laži" in dodal, da ameriški predsednik skuša "izmisliti vojaške dosežke". "Vemo, da vam bo zmanjkalo streliva in da iščete častno pot iz vojne. Zakaj ne poveste resnice ameriškemu ljudstvu? Trump noče, da bi Američani vedeli, da je bila vsa ameriška vojaška infrastruktura v regiji Perzijskega zaliva uničena," je dejal. 

Zanikal je tudi Trumpovo trditev, da so ameriški in izraelski napadi zmanjšali iranske raketne zmogljivosti in dejal, da izstreljujejo več raket kot v zgodnjih dneh vojnah, v večjem številu in z bojnimi konicami, ki tehtajo več kot tono. 

Poudaril je še, da iranske oborožene sile do nadaljnjega ne bodo dovolile izvoza niti enega litra nafte iz regije agresorjem in njihovim partnerjem, poroča Al Jazeera

Tudi iranski zunanji minister Abas Aragči je zatrdil, da je njegova država pripravljena nadaljevati napade "tako dolgo, kot bo potrebno". Kot je še dejal za ameriški PBS News, pogajanja z ZDA niso več na mizi.

Ameriški predsednik Trump je pred tem v zatrjeval, da ZDA v posredovanju proti Iranu, ki so ga skupaj z Izraelom začele konec februarja, napredujejo hitreje od pričakovanj, Iran pa da nima "mornarice, komunikacij, zračnih sil". "Na veliko načinov smo že zmagali, ampak nismo še zadosti zmagali. Gremo naprej, bolj odločeni kot kdajkoli, da bomo dosegli ultimativno zmago, ki bo enkrat za vselej končala to dolgo trajajočo nevarnost," je povedal Trump, ki je o Iranu med drugim spregovoril za več medijev.

Iranu je zagrozil z veliko večjim napadom, če bo blokiral pretok nafte, in napovedal, da bodo ameriške vojaške ladje spremljale naftne tankerje skozi Hormuško ožino.

