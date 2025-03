Trump 'sovražni' EU grozi z 200-odstotnimi carinami

EU sicer carin še ni uveljavila, je pa v sredo, potem ko so v ZDA začele veljati 25-odstotne carine na jeklo in aluminij, napovedala postopno uvedbo protiukrepov.

"EU, ena najbolj sovražnih ter na področju davkov in carin agresivnih sil na svetu, ki je bila vzpostavljena z enim samim ciljem, to je izkoriščati ZDA, je pravkar uvedla 50-odstotne carine na viski," je Donald Trump zapisal na svojem socialnem omrežju Truth Social.

Kot so pojasnili v Bruslju, bodo 1. aprila med drugim začele veljati carine na uvoz kavbojk, viskija bourbon, tobaka, koruze in riža iz ZDA v skupni vrednosti 4,5 milijarde evrov. Večinoma bodo veljale 25-odstotne carine, za določeno blago pa 50-odstotne.

Sredi aprila bodo predvidoma začeli veljati dodatni ukrepi, predlagane so carine na določene industrijske izdelke, kot so izdelki iz jekla in aluminija, tekstil, usnjeni in leseni izdelki ter gospodinjski aparati, pa tudi carine na določene kmetijske izdelke, kot so perutnina, govedina, jajca, mlečni izdelki, sladkor in zelenjava.