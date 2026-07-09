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Trump odletel z enim, pristal z drugim letalom, vmes pa pohvalil Španijo

Ankara, 09. 07. 2026 08.33 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Donald Trump se je izkrcal iz enega letala in vkrcal na drugega.

Španija se je v celoti odkupila, pristala je na veliko plačilno zahtevo v okviru zveze Nato, je izjavil predsednik ZDA Donald Trump. Podrobnosti ni podal, izjava je sledila njegovim grožnjam Madridu s prekinitvijo trgovinskih odnosov, saj ta Washingtonu ni pomagal v vojni z Iranom, obenem pa ne namenja dovolj sredstev za obrambo. Ameriški predsednik Donald Trump se je sicer z vrha voditeljev zveze Nato iz Turčije prek Velike Britanije domov vrnil s starim predsedniškim letalom Air Force One.

"Moram reči, da sem imel težave s Španijo in jih še vedno imam, a danes se je Španija v celoti odkupila. Španija je bila danes zelo radodarna," je Trump dejal na krovu predsedniškega letala Air Force One na poti iz Ankare, kjer so se voditelji članic zveze Nato, med njimi premier Janez Janša, sestali na dvodnevnem vrhu.

"Strinjali so se z veliko plačilno zahtevo, in če se ne bi, sploh ne bi govorili z njimi," je dodal ameriški predsednik, ne da bi navedel podrobnosti, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Pedro Sanchez in Donald Trump v Ankari
Pedro Sanchez in Donald Trump v Ankari
FOTO: AP

Pred tem je Trump v sredo ob robu vrha zavezništva Španiji zagrozil s takojšnjo prekinitvijo trgovinskih odnosov, ker ta ZDA ni pomagala v vojni proti Iranu in ker ne namenja dovolj sredstev za obrambo.

Zaveznice so se leta 2014 v Walesu dogovorile, da bodo izdatke za obrambo zvišale na dva odstotka BDP, na vrhu v Haagu junija lani pa so se zavezale k dvigu na pet odstotkov BDP do leta 2035. V Madridu trdijo, da povišanje na pet odstotkov ni potrebno, da bi Španija izpolnila svoje obveznosti do Nata.

Socialistični španski premier Pedro Sanchez je na vrhu v Ankari naznanil, da se bo Španija pridružila Natovi misiji Okrepljena prednja prisotnost (ang. Enhanced Forward Presence) na Finskem, namenjeni zaščiti arktične regije.

"To je še en dokaz, da je naša zavezanost evroatlantski varnosti popolna. Naša država, ki v obrambo vlaga dva odstotka BDP, predstavlja ključno podporo pri zaščiti ozemlja na južnem krilu in na vzhodu Evrope," je ob tem navedel v objavi na omrežju X.

Trump domov s starim predsedniškim letalom

Ameriške tajne službe, so po poročanju New York Timesa, predsedniku svetovale, naj vrha zveze Nato v Turčiji ne zapusti z novejšim letalom Air Force One, ki ga je podaril Katar.

Viri, seznanjeni z zadevo, so povedali, da je predsednik iz Ankare odletel s starejšim modelom letala Air Force One zaradi previdnosti ob morebitni grožnji iz Irana, čeprav nobena konkretna grožnja ni bila navedena. Pozneje se je v Veliki Britaniji vkrcal na novo letalo, s katerim je nadaljeval pot v Washington.

Trump je sicer zapisal, da je bilo katarsko letalo "poslano v oporišče RAF Mildenhall, da bi ga lahko pokazali čudovitim pripadnikom naših oboroženih sil, kot je zahtevala celotna baza". "Bili so zelo navdušeni, fotografija je priložena. Letalo je bilo na naši poti nazaj v ZDA iz Turčije, z skoraj nobenim odstopanjem od načrtovane letalske poti," je dodal.

Dopisnik britanskega časnika The Independent Andrew Feinberg je ocenil, da je bolj verjeten razlog pomanjkanje obrambnih zmogljivosti na novem letalu. Po njegovih besedah ima sedanji predsedniški boeing VC-25 sisteme za samoobrambo, ki jih katarsko letalo morda nima.

Specializirani portal The War Zone poroča, da ima sedanji Air Force One, ki je v uporabi od leta 1990, sisteme za obrambo pred raketami, motenje radarjev ter zaščito pred elektromagnetnim impulzom jedrske eksplozije. Ali ima enake zmogljivosti tudi novo katarsko letalo, ni znano, saj so podatki zaupni.

Ameriške letalske sile so sporočile le, da so pri predelavi letala sprejele določene kompromise pri manj pogosto uporabljenih zmogljivostih.

Program predelave letala je tarča kritik demokratov v senatu. Senator Chris Murphy in še dvanajst demokratskih senatorjev je v pismu vladi opozorilo, da hitra predelava letala lahko predstavlja tveganje za nacionalno varnost, davkoplačevalci pa pričakujejo pojasnila o porabi javnega denarja. Po njihovih navedbah je ameriško letalstvo za predelavo letala prerazporedilo sredstva iz programa razvoja jedrskih raket sentinel.

O odločitvi so dvome izrazili tudi nekdanji direktor ameriške obveščevalne agencije CIA in obrambni minister Leon Panetta, ki je za MS NOW ocenil, da razlaga o logističnih razlogih ni prepričljiva in da gre najverjetneje za ukrep zaradi predsednikove varnosti.

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