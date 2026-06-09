Trump spet napoveduje sporazum: Smo zelo, zelo blizu

Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da bosta Izrael in Iran "vsaj teden dni pustila drug drugega pri miru". Ob tem je dodal, da je imel zelo dober pogovor z Netanjahujem. "Bil je napaden in je vrnil udarec, zato mu tega ne morem zameriti," je dejal Trump. "Zdaj so stvar zaključili. Tako, da se bodo približno teden dni preprosto pustili pri miru."

Povedal je tudi, kot že mnogokrat, da so "ZDA v zaključni fazi tega, kar bo zelo, zelo dober sporazum, ki nikakor ne bo dovoljeval jedrskega orožja".

"Hormuška ožina se bo takoj odprla. Odprla se bo nemudoma po podpisu sporazuma, do česar bi lahko prišlo v dveh ali treh dneh," je napovedal.