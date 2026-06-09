Trump spet napoveduje sporazum: Smo zelo, zelo blizu

Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da bosta Izrael in Iran "vsaj teden dni pustila drug drugega pri miru". Ob tem je dodal, da je imel zelo dober pogovor z Netanjahujem. "Bil je napaden in je vrnil udarec, zato mu tega ne morem zameriti," je dejal Trump. "Zdaj so stvar zaključili. Tako, da se bodo približno teden dni preprosto pustili pri miru."
Povedal je tudi, kot že mnogokrat, da so "ZDA v zaključni fazi tega, kar bo zelo, zelo dober sporazum, ki nikakor ne bo dovoljeval jedrskega orožja".
"Hormuška ožina se bo takoj odprla. Odprla se bo nemudoma po podpisu sporazuma, do česar bi lahko prišlo v dveh ali treh dneh," je napovedal.
Najnovejši medsebojni napadi so sicer jasno pokazali, da si ameriški predsednik in izraelski premier, ki sta vojno začela precej usklajeno, zdaj želita različne stvari, piše AP News.
Trump je namreč javno opozoril Izrael, naj v vojni proti militantni skupini Hezbolah, ki jo podpira Iran, ne napade Bejruta. Ko je Izrael to v nedeljo vseeno storil, se je Iran odzval z izstrelitvijo balističnih raket proti Izraelu, prvič po aprilskem premirju. Izrael je nato napadel Iran, s katerim Trump že več tednov vodi zahtevna in politično pomembna pogajanja.
Vse bolj se zdi, da želi Trump končati to vojno in ponovno odpreti Hormuško ožino, Netanjahu pa, kot pravi sam, želi izkoreniniti militantno skupino v Libanonu.
Konec napadov?
Najprej je konec napadov sporočila iranska vojska, a obenem zagrozila s "še hujšimi in uničujočimi ukrepi", če bi Izrael zopet izvedel napade v Libanonu, poroča AP News. Izraelski obrambni minister Izrael Kac pa je kljub grožnjam Irana zatrdil, da bo Izrael na vsak napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah odgovoril "z vso močjo".
Kljub temu so izraelske obrambne sile (IDF) prebivalcem mesta Tir na jugu Libanona izdale opozorilo za evakuacijo. Sporočili so, da je izraelska vojska "prisiljena ukrepati" zaradi "kršitve sporazuma o prekinitvi ognja in napadov na izraelsko zaledje", piše Sky News.
"Zaradi skrbi za vašo varnost vas pozivamo, da nemudoma zapustite svoje domove v skladu z območjem, prikazanim na zemljevidu," so zapisali. "Vaša prisotnost v bližini pripadnikov Hezbolaha, njihovih objektov ali bojnih položajev ogroža vaša življenja."