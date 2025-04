Trump spet obrnil ploščo: za pametne telefone in računalnike carin ne bo

Potem ko je Trump prišteval in odšteval carine na uvoz blaga v ZDA, je ameriška carinska in mejna služba sporočila, da bodo pametni telefoni, računalniki, polprevodniki, sončne celice in pomnilniške kartice izvzeti iz splošnih globalnih carin.

S tem je prisluhnil zaskrbljenim ameriškim tehnološkim podjetjem, ki so izpostavila, da bi lahko cena pametnih naprav poskočila v nebo, saj so številne naprave v večini izdelane na Kitajskem.

Med njimi tudi telefoni iPhone. Kar 80 odstotkov naj bi jih bilo izdelanih na Kitajskem, ostalih 20 odstotkov pa v Indiji , poroča BBC.