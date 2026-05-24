Trump: Dosegli smo okvirni sporazum z Iranom

"Sporazum je v glavnem dogovorjen, čaka pa še na dokončno potrditev med ZDA, Iranom in različnimi drugimi državami," je objavil Donald Trump.
Zdaj naj bi stekel najmanj 30-dnevni rok za nadaljevanje pogajanj, namenjenih rešitvi preostalih spornih točk v zvezi z iranskim jedrskim programom, vključno z vprašanjem, kaj se bo zgodilo z zalogami obogatenega urana v Teheranu. Trump je objavil, da se še vedno urejajo končne podrobnosti in da je še vedno možno, da se nekateri vidiki sporazuma spremenijo.
Iranska tiskovna agencija Fars pa je poročala, da so Trumpove trditve o ponovnem odprtju Hormuške ožine neresnične in v nasprotju z realnostjo, poroča CNN. "Čeprav se je Iran strinjal, da se število plovil, ki prečkajo ožino, vrne na raven izpred vojne, to nikakor ne pomeni prostega prehoda, kot je obstajal pred vojno," je objavil Fars in dodal, da bo Hormuška ožina še naprej pod iranskim nadzorom.
Trump se je pred najavo dogovora pogovarjal po telefonu z voditelji držav Bližnjega vzhoda, med njimi tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.
Glavna skrb Izraela je, da bo sklenjen ozek začasni sporazum, ki bo podaljšal premirje, odprl Hormuško ožino in postopoma omilil sankcije proti Iranu, pri tem pa ne bo obravnaval za Izrael najbolj kritičnih točk – jedrskega programa Teherana in obogatenega urana, je za CNN povedal izraelski vir.
Kritike dogovora
Sicer pa je dogovor, ki ga je najavil Trump, v ZDA že sprožil kritike in celo eden glavnih pobudnikov vojne, republikanski senator Lindsey Graham, je javno vprašal, zakaj je bila potem vojna sploh potrebna, če nastaja sporazum, ki bo Iranu dal, kar želi, je poročala televizija MS NOW.
Nekdanji državni sekretar ZDA v prvi Trumpovi vladi Mike Pompeo je na omrežju X objavil, da to, kar nastaja, ni nič boljšega od jedrskega sporazuma, ki ga je z Iranom sklenila vlada predsednika Baracka Obame. Na to se je nemudoma izjemno žaljivo odzval komunikacijski direktor Bele hiše Steven Cheung, ki je prav tako na omrežju X napisal med drugim, da Pompeo nima pojma, o čem govori, in naj utihne.
