Tujina

Trump: Dosegli smo okvirni sporazum z Iranom

Teheran / Washington, 24. 05. 2026 08.31 pred 1 uro 2 min branja 35

Avtor:
STA M.S.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Iran je medtem opozoril, da bo ožina še naprej pod njihovim nadzorom.

"Sporazum je v glavnem dogovorjen, čaka pa še na dokončno potrditev med ZDA, Iranom in različnimi drugimi državami," je objavil Donald Trump.

Zdaj naj bi stekel najmanj 30-dnevni rok za nadaljevanje pogajanj, namenjenih rešitvi preostalih spornih točk v zvezi z iranskim jedrskim programom, vključno z vprašanjem, kaj se bo zgodilo z zalogami obogatenega urana v Teheranu. Trump je objavil, da se še vedno urejajo končne podrobnosti in da je še vedno možno, da se nekateri vidiki sporazuma spremenijo.

Iranska tiskovna agencija Fars pa je poročala, da so Trumpove trditve o ponovnem odprtju Hormuške ožine neresnične in v nasprotju z realnostjo, poroča CNN. "Čeprav se je Iran strinjal, da se število plovil, ki prečkajo ožino, vrne na raven izpred vojne, to nikakor ne pomeni prostega prehoda, kot je obstajal pred vojno," je objavil Fars in dodal, da bo Hormuška ožina še naprej pod iranskim nadzorom.

Trump se je pred najavo dogovora pogovarjal po telefonu z voditelji držav Bližnjega vzhoda, med njimi tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Glavna skrb Izraela je, da bo sklenjen ozek začasni sporazum, ki bo podaljšal premirje, odprl Hormuško ožino in postopoma omilil sankcije proti Iranu, pri tem pa ne bo obravnaval za Izrael najbolj kritičnih točk – jedrskega programa Teherana in obogatenega urana, je za CNN povedal izraelski vir.

Tanker v Hormuški ožini
FOTO: AP

Kritike dogovora

Sicer pa je dogovor, ki ga je najavil Trump, v ZDA že sprožil kritike in celo eden glavnih pobudnikov vojne, republikanski senator Lindsey Graham, je javno vprašal, zakaj je bila potem vojna sploh potrebna, če nastaja sporazum, ki bo Iranu dal, kar želi, je poročala televizija MS NOW.

Nekdanji državni sekretar ZDA v prvi Trumpovi vladi Mike Pompeo je na omrežju X objavil, da to, kar nastaja, ni nič boljšega od jedrskega sporazuma, ki ga je z Iranom sklenila vlada predsednika Baracka Obame. Na to se je nemudoma izjemno žaljivo odzval komunikacijski direktor Bele hiše Steven Cheung, ki je prav tako na omrežju X napisal med drugim, da Pompeo nima pojma, o čem govori, in naj utihne.

KOMENTARJI35

apodgra
24. 05. 2026 09.54
Nas ne zanima ,kakšen je trenutni sporazum z Iranom? Zanima nas, kdaj bodo naftni derivati nižji in kdaj bo Hormuška kanal odprt za normalno plovbo vseh ladij. Amerika , bi moral vsem država na svetu pokriti višje stroške za nafto, ker je on tista , ki je povzročil to krizo . Trumpa bi marali ostranit in ga kaznovati z zaporom . Ne znam si predstavljati, da bi katera evropska država sprožila takšno gospodarsko krizo, kako , bi se Amerika odzvala na to. Potem tudi prva dama slovenskega porekla ne bi igrala več prvo manekenko svetovnega kalibra. Boteksi , debela plast ličil in pustna oblačila so prioriteta prve dame Amerike.
Komentator
24. 05. 2026 09.44
Američani v nobeni vojni po WW2 niso zmagali in tudi zdaj ne bodo. So pa naredili veliko hudega na tem svetu od takrat, ko so se odločili biti policaj za cel svet.
Banion
24. 05. 2026 09.47
saj tudi v ww2 brez angležev in rusov ne bi daleč prišli
katoro
24. 05. 2026 09.43
Kjer koli se ZDA spustijo v reševanje problema je na koncu še slabše kot je bilo prej. Sedaj bi morale ZDA pokriti vso škodo, ki jo je svet utrpel zaradi vojne proti Iranu.
marre
24. 05. 2026 09.41
Hehehe samo verjetno Irancem ni nihče nič povedal, ista pravljica že 1000x videna, oranžni taco nekaj bluzi, laže da še sam ne ve kaj je res in ne, na koncu pa iz vsega skupaj nič.. Še 2 leti te primitivne norije..
Celjan78
24. 05. 2026 09.40
Šla so življenja, šle so milijarde zato, da bo sedaj Iran kasiral za prehod. Genij tale Trump!
IvanJaJo
24. 05. 2026 09.37
Verbalna agresija je bila vedno znak nemoči 💆‍♂️💆‍♀️💆😏
nonac
24. 05. 2026 09.35
In zakaj že Iran ne sme imeti jedrskega orožja za odvračanje? Da lahko izraelci kar tako, kadarkoli “nadzirajo” in dominirajo nad iranskim zračnim prostorom? Kdo pa “lahko” odloča o tem? Kaj se imajo imeti nekateri za vsemogočne? Severna Koreja ima mir.
Delboy Trotter
24. 05. 2026 09.35
Če gre spet v vojno z Iranom bo to sesulo svetovno gospodarstvo, v nobenem primeru pa noče priznati poraza. Židi so ga dobro nateg....
IvanJaJo
24. 05. 2026 09.38
Bez luba trumpa nic ne buba🤣
Gram
24. 05. 2026 09.26
Najbolj pokvarjen in zloben človek v vseh ozirih. Janša pa ga obožuje.
rok1211
24. 05. 2026 09.25
Komedija
Ice_Cat
24. 05. 2026 09.25
Kdaj bojo derivati spet cc 1,3 ojra?......banda materialisticna
osservatore
24. 05. 2026 09.24
Res je, da so se mnodokrat raznorazne McDonald-ove izjave izkazale nakladanje. A je oranžni McDonald že čestital čelavemu kaplarju?
AlexReal
24. 05. 2026 09.21
Dokler Trump ni prišel v ta del, ni bilo vojne, ne blokade, niti atomskega orožja , niti taks za prehode ladij, ne takse za optične kable... in še marsikaj. Trump je povzročil probleme in krepko dvomim, da jih je sposoben rešit. Me prav zanima, kakšen bo ta dogovor.
msmola
24. 05. 2026 09.15
Donaldu nič ne verjamem.
Hrast1234
24. 05. 2026 09.12
Bravo Trump! Od tvoje napovedi o dvotedenski operaciji do več mesecev porazov, zdaj boš pa klonil. Ko oni šolski buli, ki maltretira mlajšega brata Tysona… Zdaj pa rep med noge in podpisovat “dogovore”
PIKAPOLONICA1994
24. 05. 2026 09.08
...heheh ponovno, koliko še?
Oblastljudstvu
24. 05. 2026 09.08
Kje ste se skrivali sedaj dva tedna in kaj pripravljali v ozadju???
tech
24. 05. 2026 09.06
"Trump: Dosegli smo okvirni sporazum z Iranom" do jutri za čas kosila, ko se bo zopet vidlo, da laže in jim bo grozil.
Watcherman
24. 05. 2026 09.04
Iran je že zdavnaj vojaško poražen kar je logično.Lp
Bananistanec
24. 05. 2026 09.22
Iran ni poražen v nobenem smislu, po vsebini dogovora prej obratno
Watcherman
24. 05. 2026 09.30
Ni res vojaško je Iran poražen samo psihološko je še v prednosti.Lp
Ice_Cat
24. 05. 2026 08.58
Ze 14 dni niste nic pisal kaj se dogaja z Iranom......se mi je zdel, da je ze fertik
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
