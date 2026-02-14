Trump: Sprememba režima v Iranu bi bila najboljša stvar

"Zdi se, da bi bila to najboljša stvar, ki bi se lahko zgodila," je na novinarsko vprašanje, ali si želi spremembo režima v Iranu odgovoril Donald Trump. Pri tem ni povedal, kdo bi lahko nasledil trenutno iransko vodstvo. Dejal je namreč le, da "obstajajo ljudje".

Trump je že v četrtek zagrozil Iranu z "zelo travmatičnimi" posledicami, če ne bo sklenil dogovora glede jedrskega programa. Prav tako je odredil napotitev druge ameriške letalonosilke na Bližnji vzhod in zagrozil z njeno uporabo.