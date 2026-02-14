Trump: Sprememba režima v Iranu bi bila najboljša stvar

"Zdi se, da bi bila to najboljša stvar, ki bi se lahko zgodila," je na novinarsko vprašanje, ali si želi spremembo režima v Iranu odgovoril Donald Trump. Pri tem ni povedal, kdo bi lahko nasledil trenutno iransko vodstvo. Dejal je namreč le, da "obstajajo ljudje".
Trump je že v četrtek zagrozil Iranu z "zelo travmatičnimi" posledicami, če ne bo sklenil dogovora glede jedrskega programa. Prav tako je odredil napotitev druge ameriške letalonosilke na Bližnji vzhod in zagrozil z njeno uporabo.
Ameriška vojska naj bi se medtem pripravljala na možnost večtedenskih vojaških operacij proti Iranu, če bi Trump odredil napad na islamsko državo, je ob sklicevanju na dva ameriška vira poročala tiskovna agencija Reuters.
Predstavniki ZDA in Irana so se prejšnji teden sestali na pogajanjih v Omanu, vendar niso dosegli preboja. Šlo je za prve pogovore med stranema, odkar se je Washington junija lani pridružil izraelskim napadom na Iran, v okviru katerih so ameriške sile bombardirale iranske jedrske objekte.
Nov krog pogovorov med predstavniki ZDA in Irana naj bi se odvil v torek v Ženevi, je ob sklicevanju na diplomatski vir poročal Reuters.
