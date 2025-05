Trump sprožil val odpovedi: turisti iz prizadetih držav odpovedujejo potovanja v ZDA

Ugotovitve spletnega mesta Trivago tudi kažejo, da se popotniki iz Združenega kraljestva in ZDA vse pogosteje odločajo za domače počitnice zaradi skrbi glede negotovega gospodarstva, poroča Guardian. Zabeležili so veliko zmanjšanje rezervacij v ZDA potnikov iz Japonske, Kanade in Mehike. Prav Kanada in Mehika sta bili prvi na Trumpovem seznamu, ko je 1. februarja Trump napovedal 25-odstotne carine. Zlasti Kanadčane so razjezili tudi Trumpovi večkratni namigi, da bi bilo za njihovo severno sosedo bolje, če bi jo priključili kot 51. zvezno državo ZDA. Zelo se je zmanjšalo tudi število rezervacij nemških turistov, ugotavlja Trivago. Trumpova politika pa ima vpliv tudi na domače turiste. Številke kažejo, da ameriški turisti vse manj zapravljajo, izbirajo pa cenejše hotele.