Trump: Srbija se je pripravljala na vojno ... a smo jo uspeli ustaviti

To novico je sporočil mimogrede, med tiskovno konferenco po podpisu mirovnega sporazuma med zunanjima ministroma DR Kongo Therese Kayikwamba in Ruande Jamesom Kabarebe , s katerim naj bi po posredovanju ZDA in Katarja končali dolgoletni konflikt na vzhodu DR Kongo.

"Srbija se je, veste, pripravljala na vojno s skupino ... Ne bom je niti omenjal, ker se ni zgodilo. Uspeli smo jo preprečiti. Ampak, imam prijatelja v Srbiji, ki mi je rekel, da bodo znova šli v vojno z ... in ne bom rekel, da je to Kosovo ... ampak, je Kosovo. Pripravljali so se na resno vojno in mi smo to preprečili. Preprečili smo jo zaradi trgovine. Želijo trgovati z Združenimi državami. Rekel sem – mi ne trgujemo z ljudmi, ki gredo v vojno," je zatrdil predsednik ZDA Donald Trump .

"Kjerkoli imamo možnost, da to naredimo, rešujemo stvari. Imeli smo veliko dela s Srbijo in Kosovom. Rešili smo potencialno katastrofo. Lahko vam povem, da so se nekatere države, o čemer ne boste slišali, ampak nekatere države so se pripravljale za vojno s svojo sosedo. In zdaj ne bodo šli v vojno s svojo sosedo in to je odlično," je na novinarski konferenci glede domnevne potencialne vojne med Srbijo in Kosovom še dejal Trump. Pri tem pa ni navedel nobenih drugih podrobnosti.

Novica je ostala skoraj neopažena, le nekateri balkanski mediji so povzeli te njegove izjave.

Trump je sicer v zadnjem času nekajkrat omenil Srbijo in Kosovo, ki ju izpostavlja kot enega svojih mirovniških podvigov. "Morali bi mi dati Nobelovo nagrado za Ruando, in ali ste videli primer Konga? Lahko bi rekli tudi Srbija in Kosovo. Lahko bi jih veliko našteli. Največji je Indija in Pakistan. Moral bi jo (Nobelovo nagrado za mir, op. a.) dobiti štiri- ali petkrat," je Trump v izjavi za novinarje dejal 20. junija – le dva dni pred tem, ko so ZDA bombardirale Iran.