Trump svari Hameneja, naj pazi na svoje besede

"Tako imenovani vrhovni vodja Irana, ki ni več tako zelo vrhovni, je izrekel nekaj nesramnih besed na račun ZDA in Evrope. Njihovo gospodarstvo se sesuva in njihovi ljudje trpijo. Moral bi biti zelo pazljiv s svojimi besedami,"je v tvitu zapisal ameriški predsednik Donald Trump .

Hamenej se je sicer v petkovem nagovoru opravičil za sestrelitev ukrajinskega potniškega letala, kar je označil za bridko tragedijo, ki pa ne bi smela zasenčiti žrtve ob ameriški likvidaciji iranskega generala Kasema Solejmanija. Ocenil je, da so bili sovražniki Irana veseli zaradi strmoglavljenja letala.

Obtožil je ZDA, da lažejo, ko govorijo, da podpirajo iranske državljane. Tudi če bi jim stali ob strani, bi bilo to zato, da bi jih zabodli s zastrupljenim bodalom, je dejal.

Razmere med ZDA in Iranom so se zaostrile, ko so ameriške sile v napadu z brezpilotnim letalnikom likvidirale Solejmanija, nakar se je Iran kasneje odzval z napadom na oporišči v Iraku, v katerih so nameščeni ameriški vojaki.

V zmedi in ob visoki pripravljenosti je revolucionarna garda pomotoma sestrelila civilno letalo. Sprva so v Teheranu trdili, da je šlo za nesrečo, a so kasneje ob kopičenju dokazov priznali, da so letalo sestrelili pomotoma. Mednarodna skupnost zdaj pritiska na Iran, naj zagotovi transparentno in neodvisno preiskavo.