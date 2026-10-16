Trump po le nekaj dneh odpustil novo tiskovno predstavnico

"Iskreno, če bi bil na tvojem mestu, bi ponovno premislil," je Trump povedal, da je dejal svoji novi tiskovni predstavnici. "Rekel sem ji: 'Katie, je to res zate? Iskreno, tega ne potrebuješ. Ni ti treba prenašati tako slabega ravnanja.'"

Dodal je, da se bosta pogovorila, ko se bo vrnil v Belo hišo s poti v Georgio, odločitev pa bo prepustil njej, poroča CNN. No, le nekaj trenutkov kasneje pa se je odločil, da ne bo čakal in jo je odpustil, poročajo ameriški mediji.

Njen negotov prvi nastop, ki je postal tarča posmeha na družbenih omrežjih, in vztrajna vprašanja o njeni izobrazbi so pritegnili veliko pozornosti ne samo medijev, temveč tudi Trumpovih sodelavcev.