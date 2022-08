Trump: Vlom, preiskava in zaseg dokumentov so bili nezakoniti in protiustavni

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je vložil pravno vlogo proti ministrstvu za pravosodje zaradi preiskave FBI na svojem domu v Mar-a-Lagu, s katero želi začasno ustaviti branje zaseženih dokumentov. Trump želi, da se imenuje tudi "neodvisen" strokovnjak za pregled dokumentov, ki bo odločil, če lahko nekateri izmed dokumentov ostanejo zaupni in torej ne bi postali del preiskave.

27 strani dolga pravna vloga zahteva zamrznitev preiskave pravosodnega ministrstva o dokumentih, ki jih je FBI na začetku tega meseca zasegel na njegovem domu v Mar-a-Lagu. Trumpova pravna ekipa zahteva imenovanje "neodvisnega" strokovnjaka, znanega tudi kot special master, ki bo nadzoroval dokumente. Ta bo ugotavljal, ali so zaseženi dokumenti zaščiteni s privilegijem med odvetnikom in stranko ter drugimi zaščitami, zaradi katerih bi lahko bili neveljavni na sodišču. Poleg tega zahtevajo še, da mora ministrstvo za pravosodje Donaldu Trumpu predložiti podrobnejši popis lastnine, zasežene v raciji, ter da mu vrnejo vse zasežene predmete, ki niso bili v obsegu naloga za preiskavo, ki racijo dovoljuje, poroča BBC.

Vloga navaja, da je ministrstvo za pravosodje "želelo pobrskati za politično koristnimi dokumenti ali podpreti prizadevanja, da bi predsedniku Trumpu preprečili vnovično kandidaturo". "Organi pregona so ščit, ki ščiti Američane. Ne sme se uporabljati kot orožje v politične namene," piše v vlogi. "Zato iščemo sodno pomoč po posledicah nepotrebne racije na domu predsednika Trumpa v Mar-a-Lagu."

"Šokantno agresivna poteza" na Mar-a-Lagu s strani približno dveh ducatov agentov FBI se je zgodila "brez razumevanja stiske, ki bi jo povzročila večini Američanov," so povedali Trumpovi odvetniki. Njegova pravna ekipa je ministrstvo obtožila, da je priljubljenim medijem posredovala "stalno spreminjajoče se in netočne utemeljitve." "Ta vlom, preiskava in zaseg Mar-a-Laga so bili nezakoniti in protiustavni," je dejal Trump v pisni izjavi, objavljeni po vložitvi pritožbe. Tiskovni predstavnik ministrstva za pravosodje, Anthony Coley, je v izjavi o Trumpovi vlogi dejal, da je "nalog za preiskavo z dne 8. avgusta v Mar-a-Lagu odobrilo zvezno sodišče po zahtevani ugotovitvi verjetnega razloga." Coley je še dodal, da je ministrstvo seznanjeno z vlogo ter da bodo svoj odgovor predložili sodišču.

Po poročanju BBC v vlogi trdijo, da ni bilo razloga, da bi FBI napadel Trumpov dom, ker je sodeloval z oblastmi, ki so želele pridobiti zapise iz rezidence. Potem ko je bilo v začetku tega leta iz Mar-a-Laga pridobljenih 15 škatel z dokumenti, so Trumpovi odvetniki komunicirali z oblastmi iz Bele hiše, nacionalnega arhiva in ministrstva za pravosodje v zvezi z dokumenti, ki naj bi bili "zaščiteni z izvršilnimi privilegiji", piše v vlogi. 8. avgusta so agenti FBI izvršili preiskavo v Mar-a-Lagu, dvorcu v Palm Beachu, spremenjenem v zasebni klub, kjer ima nekdanji predsednik glavno prebivališče. Nalog je pooblastil agente FBI, da preiščejo njegovo lastnino za "fizične dokumente in zapise, ki predstavljajo dokaze, tihotapljenje, sadove kriminala ali druge predmete, ki so nezakonito posedovani v nasprotju z več ameriškimi zakoni, vključno z zakonom o vohunjenju." Agenti so našli približno 20 škatel, registratorje s fotografijami in uradno dokumentacijo o predsedniški pomilostitvi Rogerja Stona, političnega stratega republikanske stranke, ki je bil dolgoletni zaveznik in svetovalec bivšega predsednika.

Trump trdi, da ni storil nič narobe in da je z vseh dokumentov, ki jih je odnesel iz Bele hiše, ko je zapustil položaj januarja 2021, sam že odstranil tajnost. Ameriški predsedniki morajo namreč vse svoje dokumente in spletno pošto predati vladni agenciji, imenovani Nacionalni arhivi, Trump pa jih je ob odhodu s položaja januarja 2021 odnesel iz Bele hiše na Florido. Kakršnekoli nepravilnosti zavrača, češ da je bila oznaka tajnosti z dokumentov umaknjena. Potrdilo, ki so ga posredovali Trumpovim odvetnikom, je pokazalo, da so agenti našli približno 20 škatel, registratorje s fotografijami, eno ročno napisano opombo in uradno dokumentacijo o predsedniški pomilostitvi Rogerja Stona, političnega stratega republikanske stranke, ki je bil dolgoletni zaveznik in svetovalec bivšega predsednika.