Trump: 'To je politična zmaga, kakršne ta država še ni videla'

"To je politična zmaga, ki je naša država še ni videla. Rad bi se zahvalil Američanom, da so me izvolili za 45. in 47. predsednika ZDA," je še dejal.

"In zdaj bo to gibanje doseglo novo raven pomembnosti, ker bomo naši državi pomagali, da bo okrevala. Smo v državi, ki potrebuje pomoč. Vse bomo popravili. Današnji dan je zgodovinski. Premagali smo ovire, za katere ni nihče verjel, da jih bo mogoče premagati," je dejal in dodal: "Poglejte, kaj se je zgodilo, kaj ni to noro?", množica podpornikov pa ga je spodbudila z vzklikanjem.

Donald Trump se je odpravil v kongresni center Floride v Palm Beachu, kjer je nagovoril svoje podpornike. Najprej se je vsem lepo zahvalil in poudaril, da so njegovi podporniki del "največjega političnega gibanja vseh časov".

Zbranim je povedal tudi, da so poleg večine elektorskih glasov dobili tudi največ glasov volivcev (t. i. popular vote). "Dobiti glasove volivcev je zelo lepo. Najlepša hvala," je dejal, ob čemer je znova prejel bučen aplavz zbranih, ki so vzklikali: "ZDA! ZDA! ZDA!"

Ob koncu govora je pohvalil še koalicijo, ki jo je zgradila njegova kampanja in poudaril, da so ljudje, ki so ga podprli, prihajali z vseh koncev. "Iz različnih sindikatov, Afroameričani, Hispaniki, Američani, Azijci, arabski Američani, muslimanski Američani. Vse smo imeli in bilo je čudovito. To je bilo zgodovinsko sodelovanje, ki je združilo državljane iz vseh možnih okolij, in sicer okoli skupnega jedra zdrave pameti," je pojasnil in volitve označil za "ogromno zmago demokracije in svobode". Ob tem je dejal še, da bi delitve zadnjih štirih let rad pustil za sabo. "Čas je za združitev," je poudaril.

Je pa v govoru omenil tudi poskuse atentata. "Veliko ljudi mi je reklo, da mi je Bog prizanesel življenje z razlogom in ta razlog je, da rešimo našo državo. Vladal bom s preprostim geslom: obljuba podana, obljuba izpolnjena," je dejal.

Trump se je v govoru zahvalil tudi svoji družini in izpostavil svojo soprogo, "prvo damo" Melanio. Sicer pa so ga poleg družine na odru spremljali tudi najbližji sodelavci in podporniki.