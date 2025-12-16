Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump toži BBC za štiri milijarde evrov

Miami, 16. 12. 2025 06.57 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
M.S. STA
BBC

Ameriški predsednik Donald Trump je na zveznem sodišču v Miamiju vložil tožbo proti britanski medijski hiši BBC, s katero zahteva pet milijard dolarjev (4,2 milijarde evrov) zaradi domnevnega obrekovanja in kršitve floridskega zakona o nepoštenih trgovinskih praksah.

Trump v tožbi trdi, da je BBC zavajal v dokumentarnem filmu o napadu njegovih privržencev na kongres 6. januarja 2021, ko je posnetek zmontiral tako, da je delovalo, kot da je pozival k nasilju.

Tožba BBC očita, da je zlonamerno povezal dva komentarja, ki ju je Trump podal v razmiku več kot 54 minut, da bi ustvaril vtis, da je svoje podpornike pozval k nasilju, ko je kongres začel uradno potrjevanje njegovega poraza na volitvah proti Joeju Bidnu leta 2020, poroča Politico.

"Novinarji in producenti BBC ne bi mogli združiti dveh različnih delov govora, ki sta bila izrečena v razmiku skoraj 55 minut, če tega ne bi storili namerno. Takšno dramatično izkrivljanje se nikoli ne bi moglo zgoditi po naključju," trdi tožba.

Donald Trump je imel 6. januarja 2021 pred Belo hišo govor in je svojim podpornikom dejal, da bodo šli skupaj proti kongresu, kjer se bodo na vso moč borili, sicer bodo ostali brez svoje države. Podporniki so nato vdrli v kongres, Trump pa je vse to spremljal v televizijskem prenosu v Beli hiši.

To je ugotovila posebna kongresna preiskava, zvezno tožilstvo pa je proti Trumpu zaradi poskusa razveljavitve izida volitev vložilo obtožnico, od katere je odstopilo, ko je bil znova izvoljen na položaj predsednika ZDA.

BBC se je prejšnji mesec Trumpu opravičil za montažo, grožnje s tožbo pa zavrnil kot neutemeljene.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Gre za zadnjo v nizu Trumpovih tožb za odškodnine od novinarskih organizacij, ki jih redno napada. Doslej je dobil tožbo proti televizijama ABC in CBS. Tožbi proti časopisoma Wall Street Journal in New York Times se nadaljujeta, tožbo proti CNN pa je izgubil. BBC bo glede na pričakovanja najverjetneje spodbijal pristojnost ameriškega sodišča za tožbo, saj dokumentarni film v ZDA ni bil nikoli prikazan.

V zvezi z napadom na kongres se s tožbo sooča tudi Trump, ki ga nekdanji kongresni policisti in drugi tožijo zaradi spodbujanja privržencev k napadu na kongres in zahtevajo odškodnino za smrti, telesne in duševne poškodbe ter uničeno premoženje.

Dokler je na položaju, je pred to tožbo varen, vendar pa je sodišče doslej ugotovilo, da je v govoru najprej privržence podžigal s trditvami o volilnih prevarah, k mirnim protestom pa je pozval šele, ko je večji del množice že odšel proti kongresu.

bbc donald trump tožba

Ljubljanski mestni svet izglasoval 'prepoved trubačev'

Šokanten Trumpov odziv na Reinerjevo smrt: krivdo pripisal 'sindromu TDS'

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
travc
16. 12. 2025 08.43
Trumpu ni treba nič delati saj služi pri tožarjenju.
Odgovori
0 0
Klobasazulu
16. 12. 2025 08.41
nori fasist
Odgovori
0 0
biggie33
16. 12. 2025 08.13
Pri BBC aferi je ključno tudi to, da niso ostali zgolj pri zanikanju, ampak so po notranjih pregledih priznali, da je bilo poročanje o trans in širših LGBT temah dejansko enostransko in izrazito pro-trans, da so se uredniki izogibali kritikam, neprijetnim vprašanjem in drugačnim strokovnim pogledom ter da je strah pred “neprimernim” poročanjem vplival na izbiro zgodb, kar pomeni, da BBC pri teh temah ni več deloval nevtralno, ampak je zavestno zagovarjal eno ideološko linijo, kar so bili prisiljeni priznati šele, ko je zadeva eksplodirala v javnosti.
Odgovori
+2
3 1
Gašper 94
16. 12. 2025 08.12
Ti jih sam tozi. Ce so se zavedno lagali kot se ta portali jih samo tozi in poberi denar da zaprejo svoja vrata. Tudi v tem clanlu ste namensko povrsni. Zakaj ne omenite, da ko je rekel da gredo skupaj protestirati pred kapitol da to naredijo mirno in brez izgredov. In to je bilo vmes v teh 55minutah o katerih govorite. Zakaj pa se ne pregledate da dejansko porocate pravilno.
Odgovori
+1
3 2
mr.poper
16. 12. 2025 08.04
Rad bi dosegel popolno prepoved blatenja v medijih in to izven svoje države ! Tega ne počne predsednik Severne Koreje !
Odgovori
-2
1 3
biggie33
16. 12. 2025 08.01
So govorili, da se je Rusija vmešavala v ameriške volitve, zdaj pa se je izkazalo, da je bil BBC..
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
FSC znak je pomemben - poglejte zakaj
FSC znak je pomemben - poglejte zakaj
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Žalost, ki ne mine: Alenka Bratušek ob izgubi sestre
Žalost, ki ne mine: Alenka Bratušek ob izgubi sestre
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Dnevni horoskop: Ribe bodo obremenjene, strelci bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ribe bodo obremenjene, strelci bodo nemirni
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj: strokovnjaki opozarjajo na nujne spremembe
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Bi lahko z zmanjšanjem vnosa kalorij zaščitili svoje možgane pred staranjem?
Bi lahko z zmanjšanjem vnosa kalorij zaščitili svoje možgane pred staranjem?
Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"
Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
moskisvet
Portal
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Pevec zbolel za rakom
Pevec zbolel za rakom
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
dominvrt
Portal
Kako se za vedno znebiti moljev?
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
okusno
Portal
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Spekulaas piškoti: Praznična klasika z bogatim okusom
Spekulaas piškoti: Praznična klasika z bogatim okusom
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1416