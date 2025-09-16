Trump napovedal tožbo zoper New York Times za 12,7 milijarde evrov

Donald Trump po poročanju BBC trdi, da je časnik že predolgo "svobodno lagal, obrekoval in ga sramotil" ter da bo s tem zdaj konec. Posebej je izpostavil uredniško podporo Kamali Harris na predsedniških volitvah leta 2024, za katero pravi, da je The New York Times spremenila v "glasilo radikalne leve Demokratske stranke".
Tožbo naj bi vložil na Floridi, kjer trenutno prevladujejo republikanci. Ameriški predsednik že dalj časa izraža nezadovoljstvo nad, po njegovih besedah, levo usmerjenimi mediji, ki naj bi bili sovražno nastrojeni do njegove politike in niso naklonjeni njegovemu predsedovanju.
V ponedeljkovem zapisu je Trump dejal, da je podpora Kamali Harris leta 2024 celo zasedla osrednje mesto na naslovnici The New York Timesa, kar je označil kot nekaj do zdaj nezaslišanega. Poleg tega je medijem očital še, da ga z uporabo "sofisticiranih tehnik manipulacije z dokumenti in slikami" namerno blatijo, poroča BBC.
To pa ni njegova prva tožba proti slovitemu časniku. Leta 2023 je sodnik zavrnil njegovo 100-milijonsko tožbo proti The New York Timesu in njegovi nečakinji Mary Trump, ki je časniku posredovala davčne dokumente. Tožba se je nanašala na serijo člankov o Trumpovih finančnih zadevah, za katere so prejeli Pulitzerjevo nagrado.
Prav tako je Trump istega leta izgubil tožbo proti CNN, kjer je od televizijske mreže zahteval 475 milijonov dolarjev (403 milijarde evrov) odškodnine, ker naj bi ga primerjala z Adolfom Hitlerjem.
