Trump napovedal tožbo zoper New York Times za 12,7 milijarde evrov

Donald Trump po poročanju BBC trdi, da je časnik že predolgo "svobodno lagal, obrekoval in ga sramotil" ter da bo s tem zdaj konec. Posebej je izpostavil uredniško podporo Kamali Harris na predsedniških volitvah leta 2024, za katero pravi, da je The New York Times spremenila v "glasilo radikalne leve Demokratske stranke".

Tožbo naj bi vložil na Floridi, kjer trenutno prevladujejo republikanci. Ameriški predsednik že dalj časa izraža nezadovoljstvo nad, po njegovih besedah, levo usmerjenimi mediji, ki naj bi bili sovražno nastrojeni do njegove politike in niso naklonjeni njegovemu predsedovanju.