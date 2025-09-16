Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trump napovedal tožbo zoper New York Times za 12,7 milijarde evrov

Washington, 16. 09. 2025 09.50 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
12

Ameriški predsednik je v ponedeljek na družbenem omrežju Truth Social napovedal, da bo tožil časnik The New York Times za 15 milijard dolarjev (12,7 milijarde evrov) zaradi, kot pravi, obrekovanja in laži.

Donald Trump po poročanju BBC trdi, da je časnik že predolgo "svobodno lagal, obrekoval in ga sramotil" ter da bo s tem zdaj konec. Posebej je izpostavil uredniško podporo Kamali Harris na predsedniških volitvah leta 2024, za katero pravi, da je The New York Times spremenila v "glasilo radikalne leve Demokratske stranke".

Tožbo naj bi vložil na Floridi, kjer trenutno prevladujejo republikanci. Ameriški predsednik že dalj časa izraža nezadovoljstvo nad, po njegovih besedah, levo usmerjenimi mediji, ki naj bi bili sovražno nastrojeni do njegove politike in niso naklonjeni njegovemu predsedovanju.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

V ponedeljkovem zapisu je Trump dejal, da je podpora Kamali Harris leta 2024 celo zasedla osrednje mesto na naslovnici The New York Timesa, kar je označil kot nekaj do zdaj nezaslišanega. Poleg tega je medijem očital še, da ga z uporabo "sofisticiranih tehnik manipulacije z dokumenti in slikami" namerno blatijo, poroča BBC.

To pa ni njegova prva tožba proti slovitemu časniku. Leta 2023 je sodnik zavrnil njegovo 100-milijonsko tožbo proti The New York Timesu in njegovi nečakinji Mary Trump, ki je časniku posredovala davčne dokumente. Tožba se je nanašala na serijo člankov o Trumpovih finančnih zadevah, za katere so prejeli Pulitzerjevo nagrado.

The New York Times
The New York Times FOTO: Shutterstock

Prav tako je Trump istega leta izgubil tožbo proti CNN, kjer je od televizijske mreže zahteval 475 milijonov dolarjev (403 milijarde evrov) odškodnine, ker naj bi ga primerjala z Adolfom Hitlerjem.

Donald Trump The New York Times tožba obrekovanje
SORODNI ČLANKI

Trump Washingtonu zagrozil z uvedbo izrednih razmer

Trump poziva Nato k enotnim sankcijam proti Rusiji

Trumpova vlada sežgala za več kot osem milijonov evrov kontracepcije

Bad Bunny zaradi Trumpove protipriseljenske politike s turnejo izpustil ZDA

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yanay
16. 09. 2025 20.44
+6
Trump dnevno stori cel kup neumnosti. Sedaj bo tožil časnik, ki ga na te neumnosti opozarja. Trump je pa res Trump.
ODGOVORI
7 1
RDPESA
16. 09. 2025 19.37
+1
Kmalu bo bivši oziroma nekdanji...
ODGOVORI
2 1
Slavko BabIč
16. 09. 2025 18.52
+1
Cuzačico Stormy!
ODGOVORI
2 1
Slavko BabIč
16. 09. 2025 18.52
+0
Se bo na koncu poravnal tako kot s tisto Stormy!
ODGOVORI
1 1
Slavko BabIč
16. 09. 2025 18.28
+1
Temu Donyju se tudi bliska od Eppsteina!
ODGOVORI
2 1
osservatore
16. 09. 2025 14.29
+2
New York Times bo potrebno poslati nacionalno gardo in vojsko in vse zamenjat, da bo potem cajtng postal naklonjen oranžnemu in njegovi gospodarski in vsakršni politiki. In tako bo nastopil proti vsakemu javnemu mediju, ki ne bo trobil v "trumpelnov rog".
ODGOVORI
3 1
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
16. 09. 2025 14.03
-1
Vojsko poslat v new york takoj G.Predsednik...pa to
ODGOVORI
2 3
yanay
16. 09. 2025 13.29
+7
"...zahteval 475 milijonov dolarjev (403 milijarde evrov) odškodnine"??
ODGOVORI
7 0
vednokontra
16. 09. 2025 13.17
+3
MAGA .......
ODGOVORI
3 0
sabro4
16. 09. 2025 11.47
+1
če kdo laže bolj kot Doni, bi rad res vedel kdo to je!
ODGOVORI
5 4
HolopjeHitler
16. 09. 2025 11.34
+1
Če niso lagali se jim ne bo zgodilo nič.
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256