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Trump: Ubili smo vodjo morilske tolpe Tren de Aragua

Caracas, 13. 06. 2026 12.38 pred 59 minutami 2 min branja 16

Avtor:
M.P.
Napad, ki je ubil Hectorja Rusthenforda Guerrera Floresa

Vodja venezuelske tolpe Tren de Aragua je umrl v ameriškem napadu. Tako je v petek sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Washington je tolpo označil za teroristično organizacijo, Trump pa je obljubil, da bodo pod njegovim vodstvom "te krute morilce in preprodajalce drog našli kadarkoli in kjerkoli ter jih poslali v globine pekla".

Trumpova administracija je zloglasno venezuelsko tolpo Tren de Aragua večkrat obtožila, da stoji za večino nasilja in preprodaje drog v številnih ameriških mestih, poroča Deutsche Welle. Zdaj pa naj bi ameriške sile v petkovem napadu ubile njenega vodjo Hectorja Rusthenforda Guerrera Floresa.

Informacijo o smrti vodje tolpe je v petek na svojem družbenem omrežju Truth Social najprej sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejal, da so ZDA izvedle "hiter in smrtonosen" napad.

"Teroristi Tren de Aragua nimajo več varnega zatočišča v Venezueli ali kjerkoli drugje. Pod mojim vodstvom bomo te krute morilce in preprodajalce drog našli kadarkoli in kjerkoli ter jih poslali v globine pekla, kamor spadajo," je še zapisal Trump.

Venezuela je kasneje potrdila smrt Guerrera Floresa ter dodala, da je šlo za skupno operacijo z ZDA v jugovzhodni zvezni državi Bolivar. "Prišlo je do spopadov s člani kriminalnih struktur, v katerih je bil nevtraliziran Hector Rusthenford Guerrero Flores, z vzdevkom 'Nino Guerrero'," so zapisali.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je na družbenem omrežju sporočil, da je bil napad izveden v začetku tedna na enem od kompleksov tolpe v Venezueli. 

Ameriško zunanje ministrstvo je sicer za informacije, ki so privedle do aretacije Guerrera Floresa, ponudilo nagrado v višini do pet milijonov dolarjev (4,32 milijona evrov).

Tolpa Tren de Aragua je nastala pred več kot desetimi leti v zaporu v osrednji venezuelski zvezni državi Aragua, kjer so Guerrero Flores in drugi zaporniki po nastopu gospodarske krize, zaradi katere je usahnila tudi pomoč zaporom, revzeli nadzor in upravo.

Tolpa je zapor spremenila v mestu podobno strukturo z lastnim živalskim vrtom, bejzbol igriščem, igralnico in restavracijami. Kasneje se je razširila tudi čez mejo zvezne države.

Več držav, vključno s Perujem in Kolumbijo, je skupino obtožilo, da stoji za naraščajočim nasiljem v regiji, proti Guerreru Floresu pa so decembra v New Yorku vložili obtožbe zaradi izsiljevanja, drog in strelnega orožja.

Hector Rusthenford Guerrero Flores venezuela zda donald trump tren de aragua

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KOMENTARJI16

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oježeš
13. 06. 2026 14.56
Nimam nič proti, če te mamilarske kartele uničijo, ampak da se Trump takole napihuje in vedno je on povsod ta glavni, je pa že tudi brez okusa. On je v 24 urah končal vojno v Ukrajini, rešil Hormuško ožino glede prevoza ladij in sploh je vse rešil on. Le sebe ne more rešiti od nadutosti.
Odgovori
-1
2 3
roten
13. 06. 2026 14.53
Bluzič
Odgovori
-3
1 4
Rookoko
13. 06. 2026 14.50
Morilsko tolpo strahopetcev z droni ima Zda!!!
Odgovori
-3
0 3
Podlesničar
13. 06. 2026 14.43
Prdec v vetru... take akcije ne spremenijo popolnoma nič.
Odgovori
-4
0 4
Fourty Six
13. 06. 2026 14.40
Samo ena konkretna raketa na naselje in stvar rešena.
Odgovori
+2
2 0
bohinj je zakon
13. 06. 2026 14.35
Donald to opravi temeljito.
Odgovori
+4
6 2
Professor
13. 06. 2026 14.34
Kako kaže vojni proti Iranu?
Odgovori
-1
3 4
oježeš
13. 06. 2026 14.59
Če poslušaš Trumpa, je že vse rešeno v korist ostalega sveta. Realnosti, pa on ne priznava.
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-3
0 3
Fourty Six
13. 06. 2026 14.33
Bravo Trunp, zradiraj vse kriminalce.
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+7
8 1
jutri_pa_res
13. 06. 2026 14.31
Trump ne ve, da če bi posnifal malo kokaina, na vsemogočih dogodkih ne bi dremal...Zato je kokain tako priljubljen tudi med politiki...Je tako, Lukec?
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-5
1 6
big_foot
13. 06. 2026 15.19
Bele noske smo sicer videli pri sds. Še sami so plasirali video
Odgovori
0 0
Sirhakel7
13. 06. 2026 14.30
Resda vodja tolpe verjetno ni bil cvetka, ampak slaviti take masakre in poboje, kjer so zraven še kolateralne žrtve pa tudi ni ravno..
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-8
0 8
Misanthrope
13. 06. 2026 14.29
Good shot!
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+5
5 0
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