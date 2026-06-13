Trump: Ubili smo vodjo morilske tolpe Tren de Aragua

"Teroristi Tren de Aragua nimajo več varnega zatočišča v Venezueli ali kjerkoli drugje. Pod mojim vodstvom bomo te krute morilce in preprodajalce drog našli kadarkoli in kjerkoli ter jih poslali v globine pekla, kamor spadajo," je še zapisal Trump.

Informacijo o smrti vodje tolpe je v petek na svojem družbenem omrežju Truth Social najprej sporočil ameriški predsednik Donald Trump , ki je dejal, da so ZDA izvedle "hiter in smrtonosen" napad.

Trumpova administracija je zloglasno venezuelsko tolpo Tren de Aragua večkrat obtožila, da stoji za večino nasilja in preprodaje drog v številnih ameriških mestih, poroča Deutsche Welle . Zdaj pa naj bi ameriške sile v petkovem napadu ubile njenega vodjo Hectorja Rusthenforda Guerrera Floresa .

Venezuela je kasneje potrdila smrt Guerrera Floresa ter dodala, da je šlo za skupno operacijo z ZDA v jugovzhodni zvezni državi Bolivar. "Prišlo je do spopadov s člani kriminalnih struktur, v katerih je bil nevtraliziran Hector Rusthenford Guerrero Flores, z vzdevkom 'Nino Guerrero'," so zapisali.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je na družbenem omrežju sporočil, da je bil napad izveden v začetku tedna na enem od kompleksov tolpe v Venezueli.

Ameriško zunanje ministrstvo je sicer za informacije, ki so privedle do aretacije Guerrera Floresa, ponudilo nagrado v višini do pet milijonov dolarjev (4,32 milijona evrov).

Tolpa Tren de Aragua je nastala pred več kot desetimi leti v zaporu v osrednji venezuelski zvezni državi Aragua, kjer so Guerrero Flores in drugi zaporniki po nastopu gospodarske krize, zaradi katere je usahnila tudi pomoč zaporom, revzeli nadzor in upravo.

Tolpa je zapor spremenila v mestu podobno strukturo z lastnim živalskim vrtom, bejzbol igriščem, igralnico in restavracijami. Kasneje se je razširila tudi čez mejo zvezne države.

Več držav, vključno s Perujem in Kolumbijo, je skupino obtožilo, da stoji za naraščajočim nasiljem v regiji, proti Guerreru Floresu pa so decembra v New Yorku vložili obtožbe zaradi izsiljevanja, drog in strelnega orožja.