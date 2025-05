Trump ukazal prenehanje financiranja javnih medijev, čeprav ni pristojen

Trumpov ukaz Korporaciji za javne medije (CPB) nalaga, naj preneha razdeljevati proračunski denar javni televiziji PBS in javnemu radiu NPR , "do meje, ki jo dovoljuje zakon".

Vendar pa NPR in PBS skupaj na leto vseeno dobita okrog pol milijarde dolarjev.

CPB zagotavlja proračunska sredstva lokalnim medijem, ki potem s tem denarjem ustvarjajo lastne vsebine ali pa kupujejo vsebine od PBS in NPR. Javni radio je že prej objavil, da svoje delovanje pokrije z manj kot odstotkom proračunskih sredstev, preostala sredstva pa zagotavljajo zasebne donacije.

Odpuščeni so vložili tožbo, vendar sodišče ni nemudoma blokiralo Trumpove poteze, zato predsednik lahko imenuje začasne vršilce dolžnosti, dokler zvezni senat ne potrdi novih članov.

Zakon leta 1967 ustanovljenemu CPB nalaga razdeljevanje proračunskih sredstev medijem in Trump ga je v začetku tega tedna že ohromil z odpustitvijo treh od petih članov upravnega odbora.

Trump svoj ukaz utemeljuje z anekdotami o prispevkih teh medijev, ki jih je sam označuje za propagando.

Trump v ukazu trdi, da je proračunsko financiranje javnih medijev danes nepotrebno in zastarelo, NPR in PBS pa da poročata pristransko in strankarsko. "Potrebno je ukiniti financiranje radikalni levičarski pošasti, ki škoduje državi," je marca na družbenem omrežju Truth Social objavil Trump.

Predsednica in direktorica CPB Patricia Harrison je v odzivu na izvršni ukaz sporočila, da niso pod vladnim nadzorom.

"CPB ni vladna agencija, podvržena predsednikovi oblasti," je sporočila in dodala, da zakon o ustanovitvi CPB izrecno prepoveduje vladni nadzor.

"Predsednikov odkrito nezakoniti izvršni ukaz, ki je bil podpisan sredi noči, ogroža naše zmogljivosti služenja ameriški javnosti z izobraževalnim programom," je sporočila vodja PBS Paula Kerger in dodala, da raziskujejo vse možnosti, ki so jim na voljo.