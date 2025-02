Trump ukazal zračne napade na pripadnike Islamske države v Somaliji

Obrambni minister Pete Hegseth je v soboto povedal so bili napadi usklajeni s somalijsko vlado.

Prve ocene Pentagona kažejo, da je bilo ubitih več operativcev. Točno število ni znano. V napadih civilisti niso bili poškodovani, so še sporočili iz Pentagona.

Trump je v objavi na družbenih omrežjih zapisal, da so v napadih uničili jame, v katerih so se skrivali teroristi. "Naša vojska je že leta ciljala načrtovalca napadov pri Islamski državi, vendar Biden in njegovi pajdaši niso opravili svojega dela. Jaz sem ga," je zapisal in dodal, da Islamski državi in vsem, ki bi radi napadli Američane, sporoča: Našli vas bomo in vas ubili. Ali so omenjenega načrtovalca napadov ubili, Trump ni zapisal, prav tako ne njegove identitete.

Ameriške sile so leta 2023, v času predsedovanja Bidna na severu Somalije ubile vodjo IS Bilala al-Sudanija in 10 njegovih operativcev.

IS se je pred petnajstimi leti uveljavila zlati v Siriji in Iraku, trenutno pa je njihova prisotnost omejena predvsem na dele Afrike, poroča BBC.