Tujina

Trump ukinil carine na govedino in gnojila, kavo, kakav, čaje ...

Washington , 15. 11. 2025 15.43 | Posodobljeno pred 53 minutami

A.K. , STA
20

Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz za ukinitev carin na uvoz določenih kmetijskih pridelkov, govedine in gnojil. Carine je ukinil za nazaj, od četrtka. Za to se je odločil ob padanju javne podpore zaradi nadaljnjega naraščanja cen hrane po ZDA.

Ameriški predsednik je med drugim ukinil carine na uvoz govedine, paradižnikov, tropskega sadja in sokov, kave, čajev, začimb, kakava, avokada, oreščkov in gnojil ter drugih pridelkov in izdelkov, ki jih v ZDA ne morejo proizvesti v zadostnih količinah.

V izvršnem ukazu je navedel, da z ukinitvijo carin utrjuje gospodarstvo in nacionalno varnost, medtem ko je doslej trdil, da to počne ravno z uvajanjem višjih carin.

V izvršnem ukazu so nanizani sprejeti trgovinski dogovori med ZDA in drugimi državami v času Trumpove vladavine, ob tem pa je zapisano, da je predsednikova carinska politika Američanom zagotovila pomembne trajne zmage.

Trump
Trump FOTO: AP

Evropska unija je sprejela 15-odstotne carine na izvoz v ZDA, pri čemer ameriškim podjetjem za izvoz v EU ne bo treba plačati nobenih carin, je navedeno.

Trump je s tem prvič doslej priznal, da novih ameriških carin ne plačujejo države izvoznice, ampak ameriški potrošniki, na kar ekonomisti in poslovneži opozarjajo že od začetka leta.

Predsednikovi kritiki upajo, da bo ta preobrat opazilo tudi vrhovno sodišče ZDA, ki odloča o zakonitosti Trumpovih carin, potem ko so vladni odvetniki na zaslišanju pred sodiščem vztrajno trdili, da carine niso davek na potrošnike, ampak sredstvo političnega pritiska na tuje države.

Problema naraščanja cen hrane se je Trump, kot kaže, zavedel šele po porazih republikanskih kandidatov na nedavnih državnih in lokalnih volitvah, ko so volivci v vzporednih anketah kot glavni razlog za udeležbo navajali zaskrbljenost zaradi naraščanja življenjskih stroškov.

Ameriški volivci so glede na vzporedne ankete novembra lani na predsedniških volitvah prav iz tega razloga dali več glasov Trumpu kot demokratski kandidatki Kamali Harris.

Trump se je na problem cen hrane doslej odzival tako, da je javno zanikal ta problem v ZDA in zatrjeval, da gre za demokratsko prevaro. Vztrajal je, da cene padajo. V petek pa je torej carine vseeno odpravil.

trump carine hrana
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Skinwalker
15. 11. 2025 16.40
Kaj pa pri nas so dali davek na davek pa na koncu dvignili davek na sladkor.. vino pa ni skodljivo.. primerjajte cene v sloveniji in nemciji za prehrambene izdelke..
ODGOVORI
0 0
M_teoretik
15. 11. 2025 16.20
+4
Še mal, pa bo uvedel PAR- NEPAR vožnjo z avtomonili!?
ODGOVORI
4 0
Covid 19
15. 11. 2025 16.20
+4
Tipično za nestabilno narcisoidno osebo.Sprašujem se kakšni so američani da takega izvolijo?No predvsem Kitajci to s pridom izkoriščajo,ker vedo,da je ta tek z njim na kratke steze.
ODGOVORI
4 0
Omizje
15. 11. 2025 16.18
+4
jaj res nimajo v ameriki ustanove za njega
ODGOVORI
4 0
Port__CN
15. 11. 2025 16.18
+4
Najbol pokvarjena stara fanta, prvo jim vzames potem pa prijahas na konju kot rešitelj .Pokvarjeni stari pisun ,ki v manj kot letu ni naredil za državljane NIC ,razen da si je napolnil svoj prazen račun (pokradel in odpustil je natisnjena ljudi ) DA te naše zamuljene babe ne omenjam saj nisem zasledil da bi omenila svojo izvorno domovino )
ODGOVORI
4 0
tito73
15. 11. 2025 16.17
+2
😂😂😂🤡🤡🤡🎪🎪🎪
ODGOVORI
2 0
M_teoretik
15. 11. 2025 16.11
+2
Nazadnje bo še na fentanil odpravil carine!?
ODGOVORI
2 0
hobotnica1
15. 11. 2025 16.00
+5
Te njegove odločitve so zaskrbljujoče, en dan gor, drug dan dol.
ODGOVORI
5 0
M_teoretik
15. 11. 2025 16.03
+4
Kaj bi naša GZ rekla o stabilnem okolju!?
ODGOVORI
4 0
M_teoretik
15. 11. 2025 16.00
+4
Da ne bo na jajca pozabu!?
ODGOVORI
4 0
M_teoretik
15. 11. 2025 16.10
+3
Pa na javorjev sirup!?
ODGOVORI
3 0
ho?emVšolo
15. 11. 2025 15.59
+4
Kolikokrat je Trump zamenjal odločitev?
ODGOVORI
4 0
M_teoretik
15. 11. 2025 16.13
+3
In kolikokrat še bo!?
ODGOVORI
3 0
bronco60
15. 11. 2025 15.58
+2
Pismo, nekdo ga je dobro nagumiral, zdej se mal obrača, do kdaj???
ODGOVORI
2 0
GAYPROPAGANDA
15. 11. 2025 15.52
+7
Ta nima pojma o ekonomiji!
ODGOVORI
7 0
M_teoretik
15. 11. 2025 16.01
+5
Vsaka prodajalka na tržnici, se bul spozna!?
ODGOVORI
5 0
