Trump dejal, da Ukrajina lahko 'pozabi na Nato'

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo dejal, da bo v petek Belo hišo obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in podpisal dolgo pričakovani dogovor o mineralih, ki bo državi v prihodnjih letih tesno povezal. Trump je to napovedal že na začetku prvega sestanka kabineta v svojem drugem mandatu in poudaril, da gre za "zelo velik dogovor".

Republikanski predsednik se je že večkrat javno pritoževal, da so ZDA porabile preveč davkoplačevalskega denarja za podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Trump je nastajajoči dogovor, ki bi ZDA omogočil dostop do ukrajinskih nahajališč tako imenovanih redkih zemeljskih mineralov – ki se uporabljajo v vesoljski, obrambni in jedrski industriji – predstavil kot priložnost za Kijev, da se ZDA oddolži za pomoč, ki je že bila poslana pod demokratskim predsednikom Joejem Bidnom.

"Prejšnja vlada nas je postavila v zelo slab položaj, vendar nam je uspelo skleniti dogovor, po katerem bomo dobili denar nazaj in veliko denarja v prihodnosti," je dejal Trump.