Trump Ukrajincem dal dovoljenje za raketne napade na rusko ozemlje

Na neposredno vprašanje, ali Trumpovo stališče pomeni, da lahko Ukrajina izvede napade dolgega dosega na Rusijo, je Keith Kellogg odgovoril pritrdilno. "Mislim, da je odgovor po branju tega, kar je rekel, in po branju tega, kar sta rekla podpredsednik Vance in minister Rubio, pritrdilen. Uporabimo zmogljivost globokega udara," je dejal.
Že zjutraj so iz Rusije poročali o napadih z raketami ATACMS. Tarča so bili cilji v Belgorodu.
Ko so Kellogga vprašali, ali imajo ukrajinske sile dovoljenje za uporabo orožja, ki ga dobavljajo ZDA, pa je priznal, da so razmere "mešane". "Včasih dobijo nekaj pooblastil, včasih ne. Mislim, da bi morali vsi upoštevati predsednikova navodila. Po ustavi je vrhovni poveljnik in vsi ga morajo poslušati. Če predsednik gre levo, greste levo. Če reče desno, greste desno," je dejal Kellogg in opozoril, da Pentagon včasih ne izvaja predsednikovih odločitev.
Odposlanec je tudi razkril, da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski med srečanjem s Trumpom zahteval rakete Tomahawk, ki imajo doseg do 2500 kilometrov. Po Kelloggovih besedah odločitev o tej zahtevi še ni bila sprejeta.
V zadnjih tednih je ameriški predsednik Donald Trump znova obrnil ploščo glede Rusije in Vladimirja Putina. "Nisem zadovoljen s tem, kar počne Rusija in kar počne predsednik Putin. Sploh mi ni všeč. Ubija ljudi brez razloga," je Trump dejal na tiskovni konferenci 25. septembra.
Kellogg je poudaril, da Moskva ne dosega svojih ciljev: "Če bi zmagovali, bi bili že v Kijevu, Odesi, čez Dneper."
Ameriški podpredsednik J. D. Vance je izjavil, da je zaradi ogromnih človeških izgub in hudih posledic za gospodarstvo "jasen čas", da se Rusija usede za pogajalsko mizo in resno razpravlja o miru v Ukrajini. "Rusko gospodarstvo je v razsulu. Rusi na bojišču ne dosegajo veliko. Očitno je čas, da prisluhnejo njegovemu strastnemu pozivu, naj se usedejo in dejansko resno pogovorijo o miru," je Vance dejal v intervjuju za Fox News Sunday.
Premik se je zgodil po tem, ko je Trump prejšnji teden na tiskovni konferenci z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na Generalni skupščini ZN dejal, da bi morali zavezniki Nata sestreliti ruska letala, ki kršijo njihov zračni prostor. Napovedal je tudi, da bodo ZDA še naprej dobavljale orožje Natu, "da bo NATO lahko z njimi počel, kar hoče", in dodal, da mora Ukrajina tudi povrniti izgubljeno ozemlje.