Trump Ukrajincem dal dovoljenje za raketne napade na rusko ozemlje

Na neposredno vprašanje, ali Trumpovo stališče pomeni, da lahko Ukrajina izvede napade dolgega dosega na Rusijo, je Keith Kellogg odgovoril pritrdilno. "Mislim, da je odgovor po branju tega, kar je rekel, in po branju tega, kar sta rekla podpredsednik Vance in minister Rubio, pritrdilen. Uporabimo zmogljivost globokega udara," je dejal.

Že zjutraj so iz Rusije poročali o napadih z raketami ATACMS. Tarča so bili cilji v Belgorodu.

Ko so Kellogga vprašali, ali imajo ukrajinske sile dovoljenje za uporabo orožja, ki ga dobavljajo ZDA, pa je priznal, da so razmere "mešane". "Včasih dobijo nekaj pooblastil, včasih ne. Mislim, da bi morali vsi upoštevati predsednikova navodila. Po ustavi je vrhovni poveljnik in vsi ga morajo poslušati. Če predsednik gre levo, greste levo. Če reče desno, greste desno," je dejal Kellogg in opozoril, da Pentagon včasih ne izvaja predsednikovih odločitev.

Odposlanec je tudi razkril, da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski med srečanjem s Trumpom zahteval rakete Tomahawk, ki imajo doseg do 2500 kilometrov. Po Kelloggovih besedah odločitev o tej zahtevi še ni bila sprejeta.