Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trump Ukrajincem dal dovoljenje za raketne napade na rusko ozemlje

Kijev, 29. 09. 2025 13.22 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
0

Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Ukrajino Keith Kellogg je potrdil, da je Trump dal Kijevu dovoljenje za izvedbo napadov dolgega dosega na ruskem ozemlju.

Ameriške rakete dolgega dosega ATACMS
Ameriške rakete dolgega dosega ATACMS FOTO: Profimedia

Na neposredno vprašanje, ali Trumpovo stališče pomeni, da lahko Ukrajina izvede napade dolgega dosega na Rusijo, je Keith Kellogg odgovoril pritrdilno. "Mislim, da je odgovor po branju tega, kar je rekel, in po branju tega, kar sta rekla podpredsednik Vance in minister Rubio, pritrdilen. Uporabimo zmogljivost globokega udara," je dejal.

Že zjutraj so iz Rusije poročali o napadih z raketami ATACMS. Tarča so bili cilji v Belgorodu. 

Ko so Kellogga vprašali, ali imajo ukrajinske sile dovoljenje za uporabo orožja, ki ga dobavljajo ZDA, pa je priznal, da so razmere "mešane". "Včasih dobijo nekaj pooblastil, včasih ne. Mislim, da bi morali vsi upoštevati predsednikova navodila. Po ustavi je vrhovni poveljnik in vsi ga morajo poslušati. Če predsednik gre levo, greste levo. Če reče desno, greste desno," je dejal Kellogg in opozoril, da Pentagon včasih ne izvaja predsednikovih odločitev.

Odposlanec je tudi razkril, da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski med srečanjem s Trumpom zahteval rakete Tomahawk, ki imajo doseg do 2500 kilometrov. Po Kelloggovih besedah odločitev o tej zahtevi še ni bila sprejeta.

Preberi še Zelenski: Napad na Kremelj je možnost

V zadnjih tednih je ameriški predsednik Donald Trump znova obrnil ploščo glede Rusije in Vladimirja Putina. "Nisem zadovoljen s tem, kar počne Rusija in kar počne predsednik Putin. Sploh mi ni všeč. Ubija ljudi brez razloga," je Trump dejal na tiskovni konferenci 25. septembra.

Kellogg je poudaril, da Moskva ne dosega svojih ciljev: "Če bi zmagovali, bi bili že v Kijevu, Odesi, čez Dneper." 

Ameriški podpredsednik J. D. Vance je izjavil, da je zaradi ogromnih človeških izgub in hudih posledic za gospodarstvo "jasen čas", da se Rusija usede za pogajalsko mizo in resno razpravlja o miru v Ukrajini. "Rusko gospodarstvo je v razsulu. Rusi na bojišču ne dosegajo veliko. Očitno je čas, da prisluhnejo njegovemu strastnemu pozivu, naj se usedejo in dejansko resno pogovorijo o miru," je Vance dejal v intervjuju za Fox News Sunday.

Premik se je zgodil po tem, ko je Trump prejšnji teden na tiskovni konferenci z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na Generalni skupščini ZN dejal, da bi morali zavezniki Nata sestreliti ruska letala, ki kršijo njihov zračni prostor. Napovedal je tudi, da bodo ZDA še naprej dobavljale orožje Natu, "da bo NATO lahko z njimi počel, kar hoče", in dodal, da mora Ukrajina tudi povrniti izgubljeno ozemlje.

trump rusija ukrajina rakete
Naslednji članek

Nad Španijo divja Gabrielle: Valencia znova v strahu

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256