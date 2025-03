Trump univerzi Columbia zaradi propalestinskih protestov odvzel zvezna sredstva

Univerza se je na odvzem sredstev odzvala z zagotovilom, da bo sodelovala z zvezno vlado za vrnitev financiranja. Obenem je zagotovila, da antisemitizem, ki so ga predvsem republikanci očitali protestnikom, jemlje zelo resno in se je zavezana boriti proti temu.

Glede na sporočilo pristojne vladne agencije gre le za uvodni ukrep proti znameniti newyorški univerzi, saj nameravajo ukiniti še več pogodb, ki bi univerzi priskrbele pet milijard dolarjev iz zveznega proračuna.

Ameriške univerze je lani zajel val protestov zaradi izraelske agresije v Gazi in ameriške podpore dejanjem Izraela. Kongresni republikanci so ob tem vodili javna zaslišanja in zahtevali odstope vodilnih uslužbencev univerz z očitki o neustreznem boju proti antisemitizmu, ki naj bi se pojavljal na omenjenih protestih in zasedbah šol.