Trump uporabo solzivca nad protestniki označil za 'čudovit prizor'

Ameriški predsednik Donald Trump je v Dallasu komentiral proteste po smrti temnopoltega Georgea Floyda, ki so najprej izbruhnili v Minneapolisu. Po njegovih besedah je bil trenutek, ko se je policija soočila s protestniki in pri tem uporabila solzivec, 'čudovit'. Pozval je tudi k podpori policije in napovedal okrepitev policijskih sil v bližnji prihodnosti. Medtem pa je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek predsednikovega govora na eni od vojaških akademij in njegove 'neprepričljive' hoje z govorniškega odra. Mnogi so se namreč spraševali, ali ima Trump morda zdravstvene težave.

Ameriški predsednikDonald Trump, ki danes praznuje 74. rojstni dan, je na dogodku v Dallasu komentiral dogajanje v Minneapolisu, kjer so izbruhnili protesti po smrti temnopoltega Georgea Floyda, nato pa se razširili po vsej ZDA. Med drugim je pohvalil uporabo solzivca nad protestniki in prizore označil za 'čudovite'. Hvalospeve pa je namenil tudi nacionalni gardi, poroča The Washington Post. "Nikoli ne bom pozabil. Videli ste ta prizor. Ne bi smel biti lep prizor, a zame je bil. Bili so postrojeni in samo hodili so naravnost. Da, bilo je nekaj solzivca in verjetno še nekaj drugih stvari. Množica se je nato razpršila in vse je bilo v redu. Na koncu dneva ni bilo več slišati, da bi imeli tam probleme," je uvodoma dejal Trump.

Ameriški predsednik ni omenjal pokojnega Floyda, je pa dejal, da se bo ameriška družba v bližnji prihodnosti morala soočiti s predsodki, a to po Trumpovih besedah ne bo težko. "Ne bomo dosegli napredka in zacelili ran, če bomo na desetine milijonov dostojnih Američanov lažno označili za rasiste ali fanatike," je še dodal.

Trumpu se uporaba solzivca nad protestniki ne zdi sporna, pozval pa je tudi k večji podpori policije.

Trump je komentiral tudi potezo mestnega sveta Minneapolisa, ki je zahteval, da se lokalni policijski urad razpusti, kar je precejšen konkretni korak v prizadevanjih aktivistov in politike za korenite spremembe v ameriški policiji. 13 mestnih svetnikov je zahtevalo, da se vzpostavi "nov model javne varnosti". Predsednik se z zamislijo ne strinja, poudaril pa je, da bodo ZDA v prihodnosti imele še močnejše policijske sile in da je to tisto, kar v državi zares potrebujejo. "Policijo moramo spoštovati. Ščitijo nas. Če jim dovolimo, da opravljajo svoje delo, ga bodo odlično opravili. Vedno se bo našlo kakšno gnilo jabolko. Kamorkoli greš, najdeš gnila jabolka, a ni jih veliko." Kasneje je sicer na Twitterju zapisal: "Radikalni levi demokrati so nam najprej želeli odvzeti orožje, zdaj pa še policijo!" Vprašljivi komentarji predsednika so se v zadnjih dneh znašli pod drobnogledom ameriškim medijev in javnosti. Ko so policisti v zvezni državi New York poškodovali 75-letnika, ki je z glavo udaril v beton in obležal, je Trump moškega označil za "provokatorja in pripadnika Antife".Na tiskovni konferenci pa je ob komentiranju upada brezposelnosti v državi v svojem govoru vključil tudi pokojnega Georgea Floyda, ki je umrl zaradi policijskega nasilja. "Upam, da nas George gleda in se veseli dobrih stvari, ki se dogajajo v naši državi. To je dober dan zanj, dober dan za vse. To je dober dan v smislu enakosti,"se je pohvalil Trump. Dodal je še, da okrevanje gospodarstva "najboljša stvar za Afroameričane". Sredi divjanja protestov v ZDA v začetku meseca pa se je Trump odločil, da obišče nekatere cerkve. Med obiskom episkopske cerkve nasproti Bele hiše je celo poziral s Svetim pismom v roki. Številni verski voditelji pa so te njegove poteze ostro kritizirali, češ da zlorablja religijo za politične namene.

Posnetki s Trumpovega obiska vojaške akademije West Point, kjer je imel govor pred letošnjimi diplomanti akademije, pa so sprožili val špekulacij o predsednikovem zdravstvenem stanju. Na govorniškem odru je najprej s težavo prijel kozarec z vodo, nato pa se je počasi in neprepričljivo sprehodil z odra, poroča New York Post. Na družbenem omrežju Twitter se je zato že pojavil ključnik #Trumpisnotwell ('Trump ni v redu'). A predsednik ni ostal tiho in je branil svoj počasen spust z govorniškega odra. "Klanec, po katerem sem se spustil, je bil zelo strm. Ni bilo nobene ograje in bilo je zelo spolzko. Zadnje kar si želim je, da bi padel, Lažne novice (op. a. lažni mediji) pa bi se ob tem zabavale. Na koncu sem nato hitreje zakorakal," je pojasnil v svojem tvitu.

