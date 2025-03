Trump uresničil napoved: Bidnu ukinil dostop do zaupnih podatkov

Ameriški predsednik Donald Trump je uresničil napoved ter svojemu predhodniku Joeju Bidnu ter več drugim demokratom, med njimi nekdanji podpredsednici Kamali Harris in nekdanjemu zunanjemu ministru Antonyju Blinknu, ukinil dostop do zaupnih podatkov. Kot je sporočila Bela hiša, njihov dostop do tajnih podatkov ni več v nacionalnem interesu.