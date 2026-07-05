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Trump uro in pol govoril s Putinom, slišal se je tudi z Zelenskim

Washington, 05. 07. 2026 09.00 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
STA M.S.
Donald Trump telefonira

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto ločeno govoril s predsednikoma Rusije in Ukrajine. V ospredju pogovorov z Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim, ki so potekali pred prihajajočim vrhom zveze Nato v Ankari, sta bila vojna v Ukrajini in prizadevanja za končanje konflikta.

"Predsednika sta se seveda dotaknila vprašanja rešitve (konflikta) v Ukrajini, pri čemer sta upoštevala zlasti bližajočo se udeležbo Donalda Trumpa na vrhu Nata v Turčiji 7. in 8. julija," je povedal Putinov zunanjepolitični svetovalec Jurij Ušakov.

Putin je po navedbah Ušakova "opisal dejanske razmere na bojišču, kjer ruske oborožene sile napredujejo". Predsednika sta v uro in 25 minut dolgem pogovoru prav tako govorila o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti o konfliktu z Iranom.

Volodimir Zelenski je medtem sporočil, da sta s Trumpom med drugim govorila tudi o vojni v Ukrajini in pogovor označil za zelo dober.

"Trump in jaz sva se pogovarjala o trenutni situaciji na fronti ter o naših diplomatskih prizadevanjih. Obstaja resnična možnost, da se ta vojna konča, pri čemer je odločnost Amerike ključna. Dogovorila sva se, da bova te pogovore nadaljevala med vrhom Nata v Ankari," je še zapisal na omrežju X.

Pogovori so potekali ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA, pa tudi pred torkovim začetkom vrha Nata v Ankari, ki se ga bo med drugim udeležil tudi Trump.

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KOMENTARJI19

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MasteRbee
05. 07. 2026 10.33
Vojna v Ukrajini se lomi, tako smo tu nekje na pol.
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0 0
Ne hodimnavolitve
05. 07. 2026 10.25
"Vojno v Ukrajini bom končal v 14. dneh, v 24 urah, čutim da kmalu..... , Iran bomo v ? urah izbrisali z obličja zemlje." Putin je tudi rekel, da v Ukrajini ni vojne, ampak posebna operacija, ki bo kmalu končana. Moje mnenje: ko začneš spore reševati z orožjem, zaznamuješ ljudi za celo življenje in še nekaj naslednjih generacij. In zakaj morajo biti travmatizirani tisti, ki se še sploh niso rodili? V penzijo, oba!!!!
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+1
1 0
IskraLJ
05. 07. 2026 10.29
Pred penzijo pa se je treba rešit kokainskega, ursule, rutteja, stoltenberga in podobnih.
Odgovori
+0
1 1
MasteRbee
05. 07. 2026 10.24
Uro in pol sta laskala en drugemu in nič rešila.
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
05. 07. 2026 10.16
Nisem si mislil, da kdaj kdorkoli, in to na takšen način obračunal z Ameriško vojsko na Bližnjem vzhodu, kot to uspeva Iranu.
Odgovori
+3
4 1
anatomija
05. 07. 2026 10.13
Putinov nacizem je potrebno uničili, da se ne bo ponovila 2ww. Brez popuščanja kot se je zgodilo pri malarju ,vzorniku Putina
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-4
2 6
Wolfman
05. 07. 2026 10.19
3 sv vojna se mora zgoditi, v nasprotnwm smo vsi v apokalipsi. Ukrajina jw izgubljwna, ampak folk ni pr stvari z glavo.
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+0
1 1
OSEBNO MNENJE
05. 07. 2026 10.07
Putin bi vojno rade volje končal, ker vidi, da se je zafrknil. Ampak je ne bo, kajti potem je konec z njegovo politično kariero. Tudi Rusi bi potem prešteli svoje mrtve in se vprašali kdo je ta "idiot", ki si je vzel pravico pošiljati v smrt njihove otroke...
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-4
2 6
stoinena
05. 07. 2026 10.14
zelenski ni niti več predsednik. če bi bile volitve bi izgubil, ker nihče ni tako neumen da si želi v smrt zaradi tujega ega. tako da.. nauk zgodbe, ne voli komika, ki te pošlje v smrt, zaradi svoje kariere. vprašaj ukraince.
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+6
7 1
NeXadileC
05. 07. 2026 10.01
Pripravljajo novo partijo uničevanja?
Odgovori
+3
3 0
brusilec
05. 07. 2026 09.53
trumpln je že sprogramuran da Putlnu vse ugodi, Putin ga tudi obvlada.. zato je Zeleni pritisnjen v kot in mu nobeno lizanje ne pomaga... Trumpln je Putinova lutka.. aja, putin ima baje res tiste posnetke Trumolna pod zlatim tušom, ki jih je dobil od Epsteina... naj izdajo Epsteinove sezname že enkrat.. :D pa posnetke, baje da jih je na stotine.. pedofilov
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+2
5 3
anatomija
05. 07. 2026 10.09
Putin je dobavitelj mladoletnikov in mladoletnic Epsteinu
Odgovori
-6
1 7
Andrej Križman
05. 07. 2026 09.41
Koliko casa je minilo od obljube da bo ustavil to vojno??
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+10
10 0
cekinar
05. 07. 2026 09.39
Trumpovi nesmiselni pogovori o tem ,da konča vojno v 24 urah,vsi vemo da treba najprej odstranit zelenca,do takrat pa orožje zagotovo ne bo utihnilo.
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+8
13 5
Ricinus
05. 07. 2026 09.52
Pa dati namesto zelenca oranžnega za predsednika ukrajine? Konec vojne bo, ko bo Putin tako hotel, z zelencem ali brez
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+11
12 1
biggie33
05. 07. 2026 09.37
Ukrajinska vlada je pred dnevi odredila obvezno evakuacijo iz Slovjanska in Kramatorska..zadnja bitka za Donbas je tik pred vrati, časa za sklenitev sporazuma pa zmanjkuje..
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+12
14 2
Dule saviic
05. 07. 2026 09.27
Vedno označijo pogovore za produktivne in napredek k koncu vojne pa še zdaj ni mira
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+13
13 0
nebel
05. 07. 2026 10.18
In vedno kak angležek poskrbi, da se ne konča.
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+5
5 0
JAZsemTI
05. 07. 2026 09.23
Le kdo bi fural vojne, če ne bi prinašale zaslužka?!🤔
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+8
11 3
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