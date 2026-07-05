Trump uro in pol govoril s Putinom, slišal se je tudi z Zelenskim

"Predsednika sta se seveda dotaknila vprašanja rešitve (konflikta) v Ukrajini, pri čemer sta upoštevala zlasti bližajočo se udeležbo Donalda Trumpa na vrhu Nata v Turčiji 7. in 8. julija," je povedal Putinov zunanjepolitični svetovalec Jurij Ušakov.

Putin je po navedbah Ušakova "opisal dejanske razmere na bojišču, kjer ruske oborožene sile napredujejo". Predsednika sta v uro in 25 minut dolgem pogovoru prav tako govorila o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti o konfliktu z Iranom.

Volodimir Zelenski je medtem sporočil, da sta s Trumpom med drugim govorila tudi o vojni v Ukrajini in pogovor označil za zelo dober.

"Trump in jaz sva se pogovarjala o trenutni situaciji na fronti ter o naših diplomatskih prizadevanjih. Obstaja resnična možnost, da se ta vojna konča, pri čemer je odločnost Amerike ključna. Dogovorila sva se, da bova te pogovore nadaljevala med vrhom Nata v Ankari," je še zapisal na omrežju X.

Pogovori so potekali ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA, pa tudi pred torkovim začetkom vrha Nata v Ankari, ki se ga bo med drugim udeležil tudi Trump.